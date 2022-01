"Ik ben Lena Sanders (1991) en ik ben redacteur sociale media. Ik heb journalistiek gestudeerd op het Windesheim in Zwolle. Ik begon op de NUjij-redactie en van daaruit ben ik gestart op de socialemediaredactie. Ik houd me in mijn werk bezig met Facebook, Instagram en TikTok. Hoewel ik alles leuk vind, heb ik de meeste affiniteit met Instagram."