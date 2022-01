"Ik ben Jeroen van der Zanden (1991) en ik werk als sportredacteur bij NU.nl. Begin 2015 heb ik de hbo-opleiding journalistiek aan Hogeschool Windesheim in Zwolle afgerond, zo'n 2,5 jaar nadat ik als stagiair bij NU.nl aan de slag was gegaan. Na mijn stage bleef ik als freelancer aan NU.nl verbonden, wat ik combineerde met mijn werk als sportverslaggever voor een regionale krant. Sinds maart 2018 ben ik in vaste dienst bij NU.nl, waar ik er als bureauredacteur voor zorg dat het sportkatern altijd zo up-to-date mogelijk is en we het nieuws voor jou als lezer zo goed mogelijk duiden."