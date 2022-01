"Ik ben Lara Zevenberg (1990) en ik ben redacteur en verslaggever media, cultuur en achterklap. Ik heb Journalistiek gestudeerd in Utrecht, ben zo via een stage in 2012 bij NU.nl terechtgekomen en ik ben nooit meer weggegaan. Ik heb van alles en nog wat gedaan bij NU.nl: ik ben de nacht ingegaan, heb binnen- en buitenlands nieuws bijgehouden en ben me gaan ontfermen over de Achterklap-pagina. Daar ben ik uitgegroeid tot coördinator van entertainment (ook van lifestyle destijds). Toen ik het schrijven en interviewen begon te missen, werd ik verslaggever. Tijdens mijn werk als redacteur interview ik bekende sterren, schrijf ik achtergronden en uitlegstukken en doe ik onder andere verslag van het Eurovisie Songfestival."