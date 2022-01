"Ik ben Ingeborg Veen (1993) en ik ben coördinator sociale media. Na mijn studie Journalistiek en Nieuwe Media was er eigenlijk maar één logische stap: het nieuws verslaan via sociale media. Sinds april 2018 doe ik dat met veel plezier voor NU.nl. Ik heb de dagelijkse leiding over onze socialemediaredactie. Dat betekent dat ik samen met het team bepaal hoe we het nieuws van NU.nl vertalen naar Facebook, Instagram en TikTok."