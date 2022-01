"Ik ben Jasper van Vliet (1994) en ik ben sportredacteur. Ik heb Journalistiek gestudeerd in Utrecht en me daarna gespecialiseerd in de sportjournalistiek. In december 2013 begon ik als stagiair bij NU.nl, waarna ik als freelancer en later als vaste redacteur aan de slag ben gegaan. Eerder werkte ik als freelancer voor onder meer het AD Utrechts Nieuwsblad, Voetbal International en de voetbalwebsite Catenaccio.nl. Tijdens mijn werk voor NU.nl ben ik voornamelijk bureauredacteur en soms verslaggever. In die laatste rol ben ik verantwoordelijk voor de sporten tennis, zwemmen en judo."