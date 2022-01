"Ik ben Rolf Schuttenhelm (1980) en ik ben klimaatverslaggever. Ik heb aardwetenschappen gestudeerd, en ben gespecialiseerd in (wetenschappelijke) klimaatcommunicatie. Al in de periode tussen 2008 en 2012 schreef ik incidenteel klimaatnieuwsberichten voor NU.nl. In 2019 keerde ik terug, aanvankelijk opnieuw als freelance wetenschapsjournalist, en sinds begin 2021 in vaste dienst, in de rol van klimaatverslaggever. In die laatste jaren is klimaat een veel groter onderwerp geworden, ook in het bijzonder voor NU.nl. De opwarming en de gevolgen daarvan zijn steeds duidelijker waarneembaar en voelbaar. De (soms complexe) wetenschap die daar achter ligt probeert NU.nl zo helder en toegankelijk mogelijk uit te leggen, bijvoorbeeld met de serie klimaatvragen. Tegelijk is de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie in een stroomversnelling gekomen, waarmee klimaat niet langer alleen een wetenschappelijk onderwerp is, maar samenhangt met allerlei ander nieuws, zoals politiek en economie - en ook steeds meer het dagelijkse leven van ons allemaal."