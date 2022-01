"Ik ben Lindsay Mossink (1987) en ik ben chef redactie (binnenland, buitenland en politiek). Ik heb journalistiek gestudeerd in Utrecht en mijn eerste journalistieke meters gemaakt bij het Leidsch Dagblad, het AD en nrc.next. In 2012 kwam ik bij NU.nl binnen als de allereerste nachtredacteur. Voor die tijd ging om 23.00 uur gewoon het licht uit en stond de site stil. Nu geef ik leiding aan de 24/7-nieuwsredactie algemeen en onze politiek en binnenlandverslaggevers. Ik heb als nieuwsredacteur jaren op de algemene redactie gewerkt, waar we verslag deden van grote nieuwsgebeurtenissen als MH17, de aanslagen in Parijs en de verkiezingswinst van Donald Trump. Ik ben een generalist met een hart voor nieuws. In deze ingewikkelde coronatijd stel ik met mijn team graag zo veel mogelijk nieuwsvragen, om erachter te komen waar het schuurt."