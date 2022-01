"Ik ben Robbert van der Linde (1990) en ik ben redacteur algemeen. Ik heb Geschiedenis en Journalistiek en Nieuwe Media aan de Universiteit Leiden gestudeerd. In 2015 heb ik mijn eigen tekstbureau Man of Letters opgericht. In 2017 startte ik als stagiair op de sportredactie van NU.nl, waar ik na mijn stage bleef hangen als freelancer. Ik ging sport combineren met algemeen en werkte ook als nachtredacteur. Sinds 2021 ben ik vast in dienst als redacteur algemeen. Ik schrijf vooral artikelen over nieuws in binnen- en buitenland. Dat varieert van breaking news tot achtergrondverhalen. Zo probeer ik in artikelen ook vragen van onze bezoekers op NUjij te (helpen) beantwoorden. Daarnaast houd ik me veel bezig met liveblogs. Ik ben bijvoorbeeld degene die meetikt met de coronapersconferenties van het kabinet."