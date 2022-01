"Ik ben Joost Nederpelt (1983) en ik ben Formule 1-verslaggever. Ik heb Journalistiek en Media gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam. In 2009 ben ik via een stage bij NU.nl gekomen en ik ben er nooit meer weggegaan. Ik heb op veel verschillende redacties gewerkt, van de sportredactie tot samensteller en sinds 2022 fulltime F1-verslaggever. Dat betekent dat ik artikelen schrijf, in video's verschijn en podcasts volpraat over de koningsklasse van de Autosport. Om dit goed te doen bezoek ik regelmatig Grands Prix. Sinds 2021 kan ik zeggen dat ik Max Verstappen in binnen en buitenland achterna reis. Daarnaast ben ik de militaire 'expert' van de redactie, en de kenner op het gebied van alles dat rijdt, vliegt of vaart. Mijn grootste specialisatie buiten Formule 1 is de Tweede Wereldoorlog, waarover ik de afgelopen jaren veel verhalen heb geschreven. Dat hoop ik de komende jaren, als de kans zich voordoet, soms te blijven doen."