"Ik ben Danja Koeleman (1986) en redacteur entertainment. Hiervoor heb ik Journalistiek en Nieuwe Media gestudeerd in Leiden en ben ik actief geweest als freelance redacteur en journalist voor verschillende titels. Bij NU.nl versla ik het nieuws rond alles in de entertainmentwereld, en dan met name over royalty, boeken en cultuur. Ik ben in 2016 als freelancer bij NU begonnen en werk er sinds een paar jaar fulltime."