"Ik ben Ruben Van Lent (1990) en ik ben economisch journalist. Ik heb in België een journalistieke opleiding gedaan en liep stage bij de Vlaamse openbare omroep VRT. Mijn eerste baan had ik als eindredacteur bij een lokale krant, waarna ik zowel journalist als eindredacteur ben geweest bij de Vlaamse kranten De Standaard en De Tijd. Voor ik in 2021 bij NU.nl terechtkwam, werkte ik voor de economische nieuwswebsite Business AM. Bij NU.nl schrijf ik over alles wat economie is. Dat gaat van de bitcoin tot nieuws over Elon Musk of de prijs van koffie. Voor dit werk ben ik naar Nederland verhuisd. Een grote stap, maar ik heb er nog geen spijt van."