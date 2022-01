"Ik ben Jeroen Kraan (1990) en ik ben klimaatverslaggever. Ik werkte van 2012 tot 2017 al bij NU.nl op de techredactie. Daarna heb ik een aantal jaar in Amerika gewoond en als freelancer geschreven over de Amerikaanse politiek tijdens het Trump-tijdperk. Sinds 1 november 2021 schrijf ik voor NU.nl over alles dat te maken heeft met klimaatverandering en hoe we onze CO2-uitstoot zo snel mogelijk kunnen terugdringen. Ik focus vooral op de praktische zaken: hoe kunnen we voldoende groene elektriciteit opwekken? Hoe komen we van het aardgas af? En wat moet er vanuit de politiek gebeuren om onze klimaatdoelen te halen?"