"Ik ben Bart-Jan Dekker (1975) en ik ben journalistiek illustrator. Op de School voor Journalistiek in Utrecht studeerde ik vorige eeuw af in redactionele vormgeving, een grafische zijtak van de journalistiek. Maar in plaats van nieuwspagina's te gaan opmaken, werkte ik eerst twee jaar bij een reclamebureau waar ik veel over het drukproces leerde. Daarna ben ik in 2000 in dienst gegaan bij het AD als infographicmaker. Dit houdt in: het maken van uitlegtekeningen door de hele krant heen en soms online. Sinds april 2021 heb ik een interne overstap gemaakt naar NU.nl, waar ik met mijn graphics de nieuwsstukken ondersteun."