‘’Ik ben Jeroen Welling (1988) en ik ben de coördinator van NUjij. Ik heb Journalistiek gestudeerd in Utrecht en werkte vervolgens voor onder meer NH Nieuws, Metro en PowNed. In 2015 begon ik bij de tech-rubriek van NU.nl en later was ik de coördinator van sociale media. Nu ben ik de coördinator van NUjij wat inhoudt dat ik op dagelijkse basis de lijnen uitzet en samen met de chef nadenk over de lange termijn van NUjij. Ik ben goed in buiten de gebaande paden treden en dat komt in de functie van coördinator goed tot zijn recht.’’