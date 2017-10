Nederland verleent asiel aan eerste Turken die vluchtten na coup

Volgens voorzitter Wil Eikelboom van de Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland (VAjN) gaat het voor zover bekend om in ieder geval acht vermeende Gülen-aanhangers voor wie in Turkije vervolging dreigt.

Na de gewelddadige poging tot staatsgreep volgde een flinke toename van Turkse asielaanvragen. In 2016 waren het er 235 en dit jaar tot en met september al 309, terwijl het er in heel 2015 maar 56 waren.

De regering van president Recep Tayyip Erdogan houdt de in de VS verblijvende geestelijke Fethullah Gülen en zijn volgelingen verantwoordelijk voor de couppoging. De Turkse regering zuivert sindsdien het staatsapparaat van vermeende 'Gülenisten' en laat hen vervolgen. Ook in Nederland zijn grote spanningen ontstaan in de Turkse gemeenschap.

Verlengde asielprocedure

Het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt dat er aanvragen van Turken zijn toegewezen, maar doet geen uitspraak over de aard ervan. Turkse asielzoekers die zich na de couppoging hadden gemeld, waren doorverwezen naar de verlengde asielprocedure. Ook daarvan is de beslistermijn inmiddels in de eerste gevallen verlopen.

Een woordvoerster zegt dat er ook aanvragen zijn afgewezen. ''Er geldt geen apart beleid voor asielaanvragen uit Turkije. Alle aanvragen worden zorgvuldig bekeken en individueel beoordeeld.''

Duitsland besliste al eerder positief op een aantal asielverzoeken van vermeende Gülen-aanhangers. Het ging onder meer om militairen en diplomaten en hun families. Of Nederland ook asiel heeft verleend aan dit soort functionarissen is niet bekend.