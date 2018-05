Turkije arresteert neef van geestelijke Fethullah Gülen

Muhammed Sait Gülen is aangehouden in Erzurum, in het noordoosten van Turkije. De man zal naar de hoofdstad Ankara worden overgebracht voor verdere ondervraging. Het is de eerste keer dat een familielid van Gülen is aangehouden na de couppoging.

Een van de mogelijke aanklachten tegen hem is het lid zijn van een terroristische organisatie, de Hizmet-beweging. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de organisatie zo genoemd na de mislukte staatsgreep.

Zaterdagavond maakte de Turkse overheid bekend ook de rechterhand van Gülen te hebben aangehouden. Halis Hanci zou 13 juli in Turkije zijn aangekomen, twee dagen voor de gepoogde machtsgreep in het land.

Fethullah Gülen leeft sinds 1999 in zelfverkozen ballingschap in de Verenigde Staten. De geestelijke ontkent ook maar iets met de staatsgreep waarbij 246 mensen om het leven kwamen te maken te hebben.

Presidentiële garde

De Turkse premier Binali Yildrim liet zaterdagavond op televisie weten dat de presidentiële garde zal worden ontbonden. Zo'n regiment is volgens de regering "niet nodig".

Ruim 280 militairen van de garde zijn opgepakt voor deelname aan de coupepoging in het land. De garde bestaat uit hooguit 2.500 militairen.

Noodtoestand

De noodtoestand zal na drie maanden niet worden verlengd, aldus de Turkse premier Binali Yildirim zaterdag. De noodtoestand geeft Turkije verregaande bevoegdheden. Zo kunnen de persvrijheid en de vrijheid van vergadering worden beperkt of helemaal buiten werking worden gesteld.

"Ons doel is niet om de noodtoestand te verlengen, maar als het nodig is zullen we dat wel doen", aldus de premier op televisiestation ATV. Ook liet Yildirim weten dat de presidentiële garde wordt afgeschaft.