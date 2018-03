Rebellen Syrië veroveren grensstad

Het laatste bolwerk van het regeringsleger in de stad, de oude citadel, werd in alle vroegte ingenomen. "Harem is nu geheel bevrijd", liet Mohammad Kanaan, een activist in Idlib, weten via Skype.

Rami Abdul-Rahman van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zei dat een kleine dertig soldaten en regeringsgezinde strijders zich maandagavond hadden overgegeven. Degenen onder de 16 werden vrijgelaten, de rest werd overgedragen aan lokale tribunalen, zei hij.

Het twintigduizend inwoners tellende Harem ligt op ongeveer een kilometer van de Turkse grens. Abdul-Rahman noemde de inname van Harem belangrijk, omdat het een van de steden was die trouw waren gebleven aan het regime.

Aleppo

In de aan Idlib grenzende provincie Aleppo vielen opstandelingen dinsdag een legerbasis aan in Mannagh, eveneens dicht bij de Turkse grens. Volgens de lokale activist Mohammed Saeed ging het om een van de vier luchtmachtbases in de provincie. Het regime maakt veel gebruik van helikopters om belegerde gebieden te bevoorraden en posities van rebellen te bestoken.

Door de val in oktober van Maaret al-Numan, aan de hoofdweg tussen Damascus en Aleppo, is bevoorrading over de grond een stuk lastiger geworden. Volgens Saeed belegeren opstandelingen ook de internationale luchthaven van Aleppo en dreigen zij leger- en burgervliegtuigen die daar gebruik van maken uit de lucht te schieten.

In de voorstad Jaramana bij Damascus hebben opstandelingen het regionale hoofd van de militaire inlichtingendienst aangevallen in een hinderlaag. Hij is later aan zijn verwondingen bezweken, meldt het Observatorium.

