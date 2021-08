De Belarussische president Alexander Lukashenko heeft maandag recente beschuldigingen aan het adres van zijn regering tegengesproken. Hij heeft naar eigen zeggen niets te maken met de dood van activist Vitaly Shishov en de dreiging richting atlete Krystsina Tsimanouskaya.

Shishov werd een week geleden onder verdachte omstandigheden dood gevonden in een park in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Hij leidde daar een hulporganisatie voor vluchtelingen uit Belarus.

De Belarussische activist werd opgehangen aan een boom gevonden. De politie vermoedt dat het een moord was die op een zelfmoord moest lijken. Vrienden van Shishov wezen direct naar het Belarussische regime als waarschijnlijke opdrachtgever.

Hardloopster Tsimanouskaya werd tijdens de Olympische Spelen in Tokio wegens kritiek op haar coaches uit de olympische ploeg gezet, waarna ze gedwongen zou zijn om terug naar huis te vliegen. In plaats daarvan ging de sprintster naar de Poolse ambassade in Tokio, die haar om humanitaire redenen een visum aanbood en naar Warschau bracht.

Tijdens een jaarlijkse persbijeenkomst ontkende Lukashenko dat hij opdracht heeft gegeven voor een moord op Shishov en het terughalen van Tsimanouskaya. De president noemde de beschuldigingen een westers complot, bedoeld om hem in diskrediet te brengen.

Lukashenko sprak tevens over Roman Protasevich, de Belarussische activist en journalist die in mei werd gearresteerd toen het vliegtuig waarin hij zat werd gedwongen te landen in Minsk. De president zei dat hij verantwoordelijk is voor de gezondheid van Protasevich, maar stelde ook dat hij "niet blij is met zijn aanwezigheid hier".