Vliegtuigen van Belarussische maatschappijen zijn vanaf middernacht in de nacht van vrijdag op zaterdag niet langer welkom in de Europese Unie.

Staatsluchtvaartmaatschappij Belavia mag met ingang van zaterdag niet meer door het luchtruim van de EU vliegen en er niet meer landen of opstijgen. Dat geldt ook voor andere Belarussische vliegtuigen. De EU-leiders spraken vorige week op hun top in Brussel al af zo'n verbod snel in te voeren.

Op aandringen van onder andere Nederland komen er ook economische sancties om Belarussische staatsbedrijven te treffen. Daar is er meer tijd voor nodig.

De EU-lidstaten willen op die manier Belarus en president Alexander Lukashenko straffen voor de gedwongen landing van een Ryanair-vlucht vorige maand. Daarbij werd de kritische journalist Roman Protasevich gearresteerd. Zijn vrijlating is een van de eisen van de EU om het vliegverbod te heroverwegen.

Protasevich verscheen donderdagavond op de Belarussische staatstelevisie. Hij liet zich lovend uit over president Lukashenko en zei dat protesteren tegen het regime geen zin heeft. Die uitspraken zijn zeer waarschijnlijk gedaan onder dwang van de Belarussische veiligheidsdiensten.