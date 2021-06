De Belarussische oppositieleider, Sviatlana Tsikhanouskaya, heeft president Alexander Lukashenko dinsdag opgeroepen om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Eerder op de dag deed een activist een zelfmoordpoging in een rechtbank in Minsk.

Stsiapan Latypau stak zichzelf in een rechtszaal met een pen in de hals, als protest tegen het in zijn ogen oneerlijke verloop van zijn rechtszaak. Hij stelde dat aanklagers hadden gedreigd zijn familie eveneens te vervolgen als hij zelf niet toegaf schuldig te zijn.

Latypau stond terecht voor zijn deelname aan een grootschalig protest tegen president Lukashenko vorig jaar september. De activist werd direct naar een ziekenhuis gebracht, waar hij in een kunstmatige coma gehouden wordt.

Oppositieleider Tsikhanouskaya stelde dat de zelfmoordpoging het zoveelste bewijs was van de tirannie van Lukashenko. Vorige maand dwong het Belarussische regime een passagiersvliegtuig te landen in Minsk, waarna de aan boord zijnde activiteit en oppositielid Roman Protasevich werd opgepakt.

"De situatie is onhoudbaar geworden, we moeten zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen organiseren", aldus Tsikhanouskaya vanuit de Estse hoofdstad Talinn tijdens een online conferentie.

"De onderdrukking door dit regime wordt alleen maar erger. Nieuwe verkiezingen zijn de enige route naar een oplossing voor de complexe crisis waar Belarus zich in bevindt."

EU en VS legden Belarus al zware sancties op

Na de arrestatie van Protasevich legden de Europese Unie en de Verenigde Staten Belarus opnieuw zware beperkingen op. Zo geldt er een vliegverbod in heel Europa voor toestellen die uit of via Belarus komen en zijn financiële steunpakketten stopgezet.

Lukashenko werd vorig jaar september voor de zesde keer verkozen tot president van Belarus, maar volgens critici waren de verkiezingen verre van democratisch. Het regime trad vervolgens hard op tegen de oplaaiende protesten en arresteerde meer dan 35.000 mensen.

Mensen zoals Latypau worden aangeklaagd voor het verstoren van de openbare orde, geweld tegen politie en illegale samenkomst. Daarvoor kunnen ze tot tien jaar cel krijgen.

