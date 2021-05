De Belarussische dissident en journalist Roman Protasevich heeft donderdag in de gevangenis voor het eerst bezoek gehad van zijn advocaat, meldt de Belarussische nieuwssite Belapan. Het advocatenbezoek vond vier dagen plaats nadat de Ryanair-vlucht met Protasevich aan boord tot landen werd gedwongen door de autoriteiten en Protasevich en zijn vriendin werden gearresteerd.

Inhoudelijk wilde Advocaat Inessa Olenskaja donderdagavond niet veel zeggen tegen Belapan. "Alles is goed, hij is opgewekt, positief en gelukkig", was het enige dat ze zei over haar cliënt. Vanwege haar beroepsgeheim kon ze niet meer vertellen, zei Olenskaja.

Over de gezondheid van Protasevich leven internationaal en bij de Belarussische oppositie veel zorgen. Zijn ouders, die in Polen in ballingschap zijn, zeiden eerder dat hun zoon zwaar is toegetakeld naar aanleiding van een video van Protasevich die verspreid werd via Belarussische staatspropaganda.

Protasevich werd volgens zijn ouders gedwongen om in de video te zeggen dat hij gezond is en goed wordt behandeld. Een bekentenis van het medeorganiseren van de massale onrust in Belarus na de verkiezingen van afgelopen jaar, zou ook met geweld zijn afgedwongen.

De 26-jarige journalist was al sinds zijn middelbareschooltijd actief in de oppositiebeweging tegen president Alexander Lukashenko. Hij was medeoprichter van Nexta Live, een kanaal op de berichtendienst Telegram. Dat kanaal werd de belangrijkste informatiebron na de Belarussische verkiezingen (waarbij op grote schaal fraude werd gepleegd) en tijdens de massaprotesten in het land.

Belarus dwong vlucht tot landen in Minsk

De autoriteiten van Belarus dwongen zondag een Ryanair-vlucht van Griekenland naar Litouwen tot een landing in Minsk, zogenaamd vanwege een bommelding. Later bleek er sprake te zijn van loos alarm, maar bleek ook dat de dissident Protasevich en zijn vriendin onder de passagiers waren. Beiden werden daarop gearresteerd.

Europese leiders hebben de omleiding van de vlucht met Protasevich scherp veroordeeld. Ze sturen aan op nieuwe strafmaatregelen tegen het regime van Lukashenko. Dat lag internationaal al onder vuur omdat het protesten tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen met geweld de kop indrukte. Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart (ICAO) maakte donderdag bekend een onderzoek te zullen instellen.

