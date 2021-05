KLM heeft maandagavond besloten om voorlopig niet meer over Belarus te vliegen. De vliegtuigmaatschappij neemt die beslissing na een oproep van demissionair premier Mark Rutte. Eerder op maandag liet KLM nog weten geen veiligheidsrisico's te zien en dat het vluchtschema "normaal zal worden voortgezet".

"Het is ons duidelijk dat de Belarussische autoriteiten zeer onbetrouwbaar zijn bij het beheer van het luchtruim", zei Rutte in Brussel voor aanvang van een Europese top en na overleg met verschillende andere regeringsleiders.

De 27 leiders van de Europese Unie bespreken maandagavond de situatie in Belarus vanwege de gedwongen landing op zondag van een Ryanair-vlucht die op weg was van Griekenland naar Litouwen, in de Belarussische hoofdstad Minsk. Aan boord was het Belarussische oppositielid Roman Protasevich, een journalist die in ballingschap leeft. Hij werd gearresteerd.

De gang van zaken is volgens Rutte "ongekend, ongehoord en gaat alle perken te buiten". "Dit laat zien hoe president Alexander Lukashenko internationale regels aan zijn laars lapt."

Ook zei Rutte dat het "erop lijkt dat ook de partner van Protasevich gearresteerd zou zijn". Het gaat om de Russische student Sofia Sapega, die met Protasevich meereisde. Zij zat niet meer in het toestel dat na enkele uren de reis naar eindbestemming Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, kon voortzetten.

Meerdere landen spreken hun afkeur uit

Meerdere landen en organisaties spraken schande van de handelwijze van de Belarussische regering. President Alexander Lukashenko wordt ervan beschuldigd zelf het bevel te hebben gegeven om het toestel aan de grond te zetten met als doel Protasevich te arresteren.

Maandag sloot het Verenigd Koninkrijk zich aan bij de landen die oproepen om het Belarussische luchtruim te mijden. Eerder deden Estland, Letland, Litouwen en Zweden hetzelfde.