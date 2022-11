De gouden leestip: 'Rustig blijven helpt om oplossingen te vinden'

Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Barry van Ruiven, die samen met zijn vrouw Kayleigh zwemkledingmerk Seabass oprichtte.

Ondernemer : Barry van Ruiven

: Barry van Ruiven Bedrijf: Seabass

Seabass Leestip: Het obstakel is de weg van Ryan Holiday

Het idee voor Seabass ontstond drie jaar geleden tijdens een reis naar Miami en Midden-Amerika. De zon was daar zo sterk dat Van Ruivens en zijn vrouw niet de hele dag hun zoon Bass konden blijven insmeren. Er was wel uv-werende kleding aanwezig, maar die was alleen verkrijgbaar in surferstijl, wetsuitachtig en ook niet echt duurzaam.

Toen kwamen ze op het idee om uv-werende zwemkleding voor kinderen te ontwikkelen. Zo ontstond Seabass. De producten worden in Portugal gemaakt en zijn van gerecycled polyester. Ook is er aandacht voor hergebruik, door de (afgeprijsde) verkoop van items die al zijn gebruikt voor presentaties of fotoshoots.

Waarom heb je het boek van Holiday gekozen als gouden leestip?

"De belangrijkste boodschap uit het boek spreekt me erg aan. Als je problemen of obstakels bekijkt zonder al te veel emotie, ontstaan er kansen die je eerst niet zag. Rustig blijven helpt om oplossingen te vinden. In plaats van het obstakel de weg te laten blokkeren, laat je het obstakel de weg worden."

Veel mensen laten zich leiden door hun emoties. Als iets niet loopt zoals gepland, raken ze daar gefrustreerd van.

Barry van Ruiven

Dat klinkt vast makkelijker dan het is?

"Veel mensen laten zich leiden door hun emoties. Als iets niet loopt zoals gepland, raken ze daar gefrustreerd van. Dat is niet erg, maar het heeft geen zin om erin te blijven hangen. Je kunt beter proberen te ontspannen, zodat er ruimte ontstaat voor iets nieuws."

Welk obstakel heb jij in jouw bedrijf overwonnen?

"Toen we een tijdje terug iets nieuws wilden testen, hadden we een relatief kleine hoeveelheid items nodig. Onze productiepartner in Portugal hanteerde echter een minimale bestelhoeveelheid, die ver boven ons testaantal lag. Ik had het kunnen laten zitten of het risico kunnen nemen, wat geen van beide een goede oplossing was."

"Ik nam wat afstand en vroeg me af wat eigenlijk het probleem was. Onze partner hanteerde minimumhoeveelheden, omdat ze de stof in grote hoeveelheden moeten inkopen. Het probleem was dus de stof en niet de productie. Vervolgens hebben wij de stof ingekocht en de kleine order besteld. Toen de testitems aansloegen, konden we snel extra producten bijbestellen."

Zijn er ook dingen in het boek die je anders zou doen dan de auteur aanraadt?

"Het is erg Amerikaans, met succesverhalen en voorbeelden van bekende mensen. De auteur beschrijft bijvoorbeeld de carrière van George Clooney, die geen enkele rol kreeg toen hij zich nog druk maakte om obstakels. Toen hij zijn houding aanpaste, stroomde het werk naar hem toe. Dat vind ik niet heel geloofwaardig. Er zijn vast genoeg acteurs die het met dezelfde houding niet gelukt is."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Aan iedereen die verder wil komen, ondernemer of niet. Het gaat om het belang van rustig blijven als je met tegenslag wordt geconfronteerd. Emotie vertroebelt alleen maar, terwijl je met wat afstand veel objectiever kunt kijken."

