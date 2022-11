Teambuilding saai en nutteloos? Niet op deze manier

Met de hele groep karten, een boottochtje maken of aan de slag met een trainer. Elk bedrijf richt een teambuilding op een andere manier in. Maar niet alle activiteiten zorgen voor meer verbinding in het team. Hoe organiseer je een teambuilding waar je als team wél wat aan hebt?

Niet iedere werkgever zit erom te springen, maar teambuilding is wel iets waar je aandacht aan moet besteden, zegt hr-deskundige Diana van Asten. "Teambuilding draagt bij aan meer werkgeluk. Medewerkers die plezier hebben op het werk en zich verbonden voelen met hun collega's voelen zich gelukkiger."

Daarnaast kun je tijdens de teambuilding werken aan de doelen van het team. Van Asten: "Leuke dingen met elkaar doen is een manier om dichterbij elkaar te komen. Maar ook om te achterhalen: wie zijn we als bedrijf of team, hoe gaan we met elkaar om en waar willen we heen. Als je die twee dingen met elkaar kunt combineren, heb je een geslaagde teambuilding."

Veel bedrijven kiezen in het kader van teambuilding voor het inhuren van een expert, zoals deskundigen die tests aanbieden. Die meetings zijn soms best saai, zegt Anneke Chen, trainer en eigenaar van Buro Bis, waarmee ze teambuilding bij bedrijven organiseert. "Sommige collega's gaan dan al meteen met hun armen over elkaar zitten. Ze denken: daar gaan we weer, weer zo'n ongemakkelijke training."

Heb je samen plezier, dan maakt het niet meer uit of je nou de manager, secretaresse of salesmedewerker bent.

Anneke Chen, Buro Bis

Met elkaar lachen zorgt voor meer verbinding

Chen weet dat plezier hebben veel beter werkt. Daarom brengt ze bij haar trainingen teams fysiek in beweging en laat ze ze met elkaar lachen. "Mijn motto is: nooit meer saaie teambuilding. Over het algemeen vindt iedereen het leuk om positief aan de slag te gaan. Bij veel teambuilding wordt er toch vaak gefocust op wat er niet goed gaat. Met elkaar lachen is positief en zorgt voor veel meer verbinding en openheid. Je leert elkaar daardoor veel beter kennen."

Maar dan moeten teamgenoten zich wel op hun gemak voelen. Chen probeert het ijs altijd te breken met een flinke dosis enthousiasme. "Je moet die feelgoodvibe creëren, dan krijgen mensen vanzelf lol samen. En daar draait het om. Ik wil dat collega's achteraf denken: Goh, wat zijn wij eigenlijk leuk samen. Dat is de basis."

Dat gevoel kun je ook krijgen als je samen uit eten gaat of een rondvaarttocht maakt, maar daar schuilt volgens Chen wel een gevaar in. "Dat zijn natuurlijk gezellige activiteiten, maar de ervaring leert dat mensen dan toch snel naast hun favoriete collega gaan zitten."

Door te lachen raak je ontspannen en sta je meer open voor andere collega's. "Heb je samen plezier, dan maakt het niet meer uit of je nou de manager, secretaresse of salesmedewerker bent. Je bent één groep."

Vaste clubjes opbreken

Van Asten is ook voor meer menging in de groep. "Je bent als team of bedrijf juist succesvoller als iedereen met elkaar contact heeft. Daarom is het goed om de clubjes mensen die elkaar altijd opzoeken soms op te breken. Je kunt mensen tijdens een teambuilding ook random over groepen verdelen."

Maak je dan niet te druk over de mensen die liever niet mee willen doen, adviseert Van Asten. "Het is onmogelijk om iedereen tevreden te stellen. Niet iedereen zal de activiteit leuk vinden, dat hoort erbij."

Wat wel helpt is om uit te vragen waar medewerkers behoefte aan hebben. "Probeer erachter te komen waar je jouw mensen blij mee maakt. Gooi er bijvoorbeeld een poll uit en laat mensen kiezen uit activiteiten."

Je kunt natuurlijk ook weer een groot eindfeest of kerstborrel organiseren, maar van iets speciaals doen voor medewerkers pluk je gedurende het hele jaar de vruchten. Chen: "Je kunt pas echt goed met de inhoud aan de slag als de basis goed is en er verbinding is tussen mensen na een geslaagde teambuilding. Daarna is het veel makkelijker om contact met elkaar te leggen. Ook op dagelijkse basis."

