Dit stel heeft een eigen lijn in plantaardige diepvriessnacks

Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: Margje en Renco maken duurzame diepvriessnacks van lokale groenten, zoals bloemkool.

Wat: SNACKWITHBENEFITS, plantaardige snacks met groenten van lokale bodem

Bedenkers: Margje Pijpker en Renco Schipper

Sinds: 2020

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?

Margje: "Eten en koken heb ik altijd ontzettend leuk gevonden. We nodigen graag vrienden uit voor een etentje. Zo zaten we een paar jaar terug met een bevriend stel aan tafel: zij was zwanger en had van tevoren aangegeven liever veganistisch te eten. Ik vond het ongezellig om voor iedereen apart te koken dus bereidde ik iets voor iedereen. Zo maakte ik voor het eerst gepaneerde bloemkool. Dat werd later ons eerste product."

"Mijn vriend Renco werkte toen nog als productontwikkelaar voor horecaketens. Hij zag dat er een enorme vraag was naar vegetarische en veganistische borrelsnacks, maar veel aanbod was er niet. Een enorm gat in de markt dus. Daar zijn wij in gesprongen. We zijn onze eigen groentediepvriessnacks gaan maken. Daarnaast zien we natuurlijk de gevolgen van de klimaatverandering en willen graag ons steentje bijdragen. Met eten, want eten verbindt."

De grootste les die ik geleerd heb is dat een 'nee' geen 'nee' hoeft te zijn.

Lukte het in één keer om de snacks te ontwikkelen?

"Zeker niet. We zijn begonnen in onze eigen keuken. Ik denk dat we wel vijftig versies van onze bloemkoolsnack hebben geprobeerd om bij dit eindresultaat te komen. Want het moest een heel lekkere snack worden. We zitten in een klimaatcrisis en eten is een goede manier om te verduurzamen. Vooral door duurzame borrelsnacks te maken, want Nederland kent een enorme borrelcultuur. Maar dan moet het wel iets zijn dat mensen lekker vinden, anders krijg je ze niet mee."

Hoe zorgen jullie voor een duurzaam product?

"We werken met lokale groenten. Zo blijft de keten zo kort mogelijk. Bij het creëren van een krokant jasje was dat wat lastiger. Voor de paneerlaag kun je het beste panko gebruiken, maar panko komt niet uit Nederland. We kwamen toen op het idee om chips te gebruiken. Ik ben gaan rondbellen en kwam bij aardappelboer Henk uit de Hoeksche Waard terecht. Hij maakt ook chips. Ik heb hem gevraagd of hij reststromen had van de chips en of hij met ons wilde samenwerken. Dat wilde hij wel."

Waar zijn jullie nog meer tegenaan gelopen?

"Het liefst wil je dat alles aan je product duurzaam is. Maar als je de markt wil veranderen, moet je wel voldoende afzet hebben. Ga je dan al je tijd steken in het maken van een 100 procent recyclebare verpakking? Of pak je dat later aan, zodat je eerst aan je basis kunt werken? Mensen zijn erg kritisch. Daarom is het verstandig om dit soort keuzes goed uit te leggen. Dat je bijvoorbeeld zegt: we hebben nu nog een plastic verpakking, maar daar werken we aan. Inmiddels kunnen we met trots zeggen dat we nu wel een duurzame verpakking hebben."

Wat heeft het ondernemerschap jou geleerd?

"De grootste les die ik geleerd heb is dat een nee geen nee hoeft te zijn. Ergens binnenkomen is lastig - vooral bij producenten - maar soms moet je het gewoon een aantal keer proberen. Gewoon blijven vragen en uitleggen wat je aan het doen bent. Drie jaar geleden was ik misschien wel weggegaan na een afwijzing. Nu denk ik: waarom zeg je nee? Hoe kan ik je helpen om er een 'ja' van te kunnen maken?"

"Daarnaast ben je best alleen als ondernemer. Soms voelt het alsof je je eigen strijd aan het voeren bent, maar je bent niet alleen. Er zijn heel veel beginnende ondernemers in Nederland. Ik heb geleerd om hen op te zoeken. Dat heeft ons zo geholpen. Je komt op nieuwe ideeën of leert van hoe anderen het doen."

