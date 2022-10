Fietsplan of gratis sportabonnement? Werknemers hebben liever meer keuze

Zoveel medewerkers, zoveel wensen. Niet iedere werknemer heeft wat aan een fietsplan, sportschoolabonnement of een gezonde lunch op kantoor. Als werkgever is het slim om daar rekening mee te houden, want flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen ervoor zorgen dat je aantrekkelijk wordt voor nieuwe kandidaten.

Dat bedrijven rekening houden met de behoeftes van individuele werknemers op het gebied van arbeidsvoorwaarden, is iets van de afgelopen jaren, zegt hr-adviseur Doreen van der Pols van het HR Expert Bureau.

"Voorheen waren de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals budget voor scholing, meer gericht op het verbeteren van de inhoud van het werk. Nu bieden werkgevers ook cursussen aan in persoonlijke ontwikkeling en ontspanning. Bedrijven zien dat goed voor hun werknemers zorgen, ook goed is voor het hele bedrijf."

Gezonde en gelukkige werknemers zijn immers productiever en vallen minder snel uit, maar er moet geen dwang achter zitten. Aanmelden voor een cursus moet wel een vrije keuze blijven.

Hetzelfde geldt voor sporten op kosten van de baas. "Hebben werknemers zelf niet de behoefte om te sporten, dan gaan ze niet ineens naar de sportschool als je een sportschoolabonnement aanbiedt." Misschien is dat wel het geval als ze zelf kunnen kiezen voor een sport die bij hen past, zegt Van der Pols.

Werknemers zouden dus hun eigen keuzes in secundaire arbeidsvoorwaarden moeten kunnen maken. Veel bedrijven bieden die keuzevrijheid al wel via het persoonlijk keuzebudget (PKB).

Administratieve rompslomp voor kleine ondernemers

Florian Gendrault, oprichter van het platform YourCampus, ziet dat keuzebudgetten nog beter ingericht kunnen worden. "Het verschilt nogal per bedrijf wat je met zo'n budget kan doen. Mijn ex-vriendin werkte bij grote multinationals en had een veel uitgebreider secundaire arbeidsvoorwaardenpakket dan ik. Ik werkte voor start-ups en kleine bedrijven. Die hadden de ruimte niet om dit te regelen."

Vanuit die gedachte begon Gendrault YourCampus, een platform waar werknemers - met een budget van hun werkgever- zelf hun secundaire arbeidsvoorwaarden en persoonlijke voordelen kunnen kiezen. Het aanbod is ruim: naast sportlessen en coaching kunnen medewerkers ook kiezen voor een kappersbezoek of zelfs een gesprek met een hypotheekadviseur. De werkgever bepaalt de hoogte van het budget, selecteert de aanbieders die bij het bedrijf passen en medewerkers kunnen zelf hun 'winkelmandje' vullen in een app.

Dit voorkomt een hoop administratie, iets wat vooral voor kleinere bedrijven fijn is. Gendrault: "Voor hen is het heel lastig om te voorzien in de behoefte van alle medewerkers. Voor iedere wens moeten ze namelijk een andere aanbieder vinden. Dat levert een hoop administratieve rompslomp op. Dit nemen wij ze uit handen."

Een ander voordeel van een platform voor meerdere bedrijven: schaalvoordeel. "Wij kunnen het aanbod goedkoper inkopen, omdat we een grote groep werknemers hebben. Zo is uiteindelijk elke euro die een werkgever beschikbaar stelt, 1,22 euro waard."

Je kunt ook opvallen met kleinere leuke voorwaarden.

Doreen van der Pols

Flexibel pakket voelt als extra beloning

Naast het financiële voordeel is kiezen voor flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden ook ergens anders goed voor: jezelf aantrekkelijker maken voor nieuwe sollicitanten. Gendrault: "Kandidaten die van grote bedrijven vandaan komen, zijn gewend aan een uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket. Als klein bedrijf zou je buiten de boot vallen als je geen flexibele arbeidsvoorwaarden biedt. Bied je dit wel, dan ben je veel aantrekkelijker voor nieuwe kandidaten."

Dat ziet Van der Pols ook. "Medewerkers hebben liever een ruimer arbeidsvoorwaardenpakket met een marktconform salaris dan een hoog salaris met beperkte secundaire arbeidsvoorwaarden. Een flexibel en breder pakket voelt veel meer als een beloning. Het is een fijn extraatje. Dat is niet het geval als je alleen de gebruikelijke voorwaarden biedt, zoals twintig vakantiedagen en pensioenopbouw."

Maar werkgevers hoeven niet per se groots uit te pakken, zegt Van der Pols. "Je kunt ook opvallen met kleinere leuke voorwaarden. Ik ken een bedrijf dat de 'Geluksdag' heeft. Dit is een extra vrije dag die je last minute kunt inzetten. Ook kun je prima lessen aanbieden bij de lokale bootcampclub. Dat is ook nog eens heel gezellig en goed voor de teambuilding."

Gendrault ziet wel dat er meer gebruik wordt gemaakt van budgetten als er meer te kiezen valt. "Uiteindelijk maakt 20 procent van het personeel maar gebruik van een fietsplan of korting op een sportschoolabonnement. Een budget dat werknemers zelf kunnen uitgeven, is veel gewilder. Wij zien dat dan 90 procent van het budget wordt uitgegeven."

