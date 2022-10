De gouden leestip: 'Er is meer gelijkwaardigheid nodig in de wereld'

Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Marian Duff, oprichter van het museum OSCAM in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost.

Ondernemer : Marian Duff

: Marian Duff Bedrijf: OSCAM

OSCAM Kijktip: BLKNWS van Kahlil Joseph

Het begon als een nieuw concept: een pop-upmuseum voor zes weken. Inmiddels is Marian Duff vijf jaar directeur van Open Space Contemporary Art Museum (OSCAM). Haar doel: een veilige plek creëren voor kunstenaars, curatoren, producers en programmeurs in spe. Ook wil ze meer bewustzijn en draagvlak creëren voor een inclusieve museumwereld.

Waarom heb je het werk van Joseph gekozen als gouden kijktip?

"De video-installatie BLKNWS greep me direct erg aan en is een inspiratiebron geweest voor het verder ontwikkelen van OSCAM. Joseph is een filmmaker en kunstenaar uit Los Angeles, bekend van videoclips voor Beyoncé en Kendrick Lamar."

Ik vind het belangrijk dat er meer aandacht komt voor andere kunst en culturen en dat er diepe nieuwsgierigheid ontstaat voor elkaars verhaal.

Marian Duff, oprichter van OSCAM

"In 2015 begon hij met een grootschalige video-installatie die op het grensvlak ligt van beeldende kunst, film en nieuws. In 2020 hebben wij deze video-installatie ook een tijdje in OSCAM gehad."

Wat is er te zien in BLKNWS?

"Het werk bestaat uit twee videoschermen die om de paar dagen worden bijgewerkt. Het is een stroom van beelden die doet denken aan een nieuwsuitzending, maar is vermengd met historisch materiaal en fragmenten uit films en videoclips. Doordat de installatie steeds wordt bijgewerkt, is het als het ware een levend kunstwerk."

Wat raakte jou zo in dit kunstwerk?

"Het omarmt en viert de zwarte cultuur, van uitingen van black joy tot verdrietige gebeurtenissen in de Amerikaanse en internationale geschiedenis. Het heeft me er nog meer van doordrongen dat er veel meer gelijkwaardigheid nodig is in de samenleving en in de museumwereld."

Is de museumwereld zo ongelijkwaardig?

"Je kunt niet alleen maar historisch werk uit de Europese traditie centraal stellen en dat overladen met aandacht. Ik vind het belangrijk dat er meer aandacht komt voor andere kunst en culturen en dat er diepe nieuwsgierigheid ontstaat voor elkaars verhaal."

"Kunst moet meer naar de mensen toe komen en toegankelijker worden gemaakt voor een breder publiek. Daar wordt veel over gesproken en geschreven, maar het gaat mij niet snel genoeg."

Hoe doe je dat in OSCAM?

"Toen wij BLKNWS in OSCAM hadden, kwamen er veel mensen op af. Kinderen zaten met grote ogen te kijken naar alle mooie, maar ook indringende beelden. Evenals oudere mensen en mensen die boodschappen aan het doen waren. Daaruit ontstonden veel interessante gesprekken met onze museummedewerkers."

"Bovendien wil ik met OSCAM de verbinding zoeken in de buurt. Wij zitten aan de ene kant van het spoor in Amsterdam, aan de andere kant zitten grote kantoorpanden. Ik wil de mensen die daar werken ook betrekken bij wat wij doen."

Wie zou je het kunstwerk aanraden?

"Ik raad het echt iedereen aan. Het mooie van dit werk is dat het blijft veranderen. Bovendien draagt het bij aan het bewustzijn dat er nog heel veel werk aan de winkel is, binnen en buiten de museumwereld."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen