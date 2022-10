De gouden leestip: 'Mensen dachten dat ik gek was geworden'

Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Walter Kluit, die als directeur van Cérélia Nederland pannenkoeken van haverdrink introduceerde.

Door Robin van Wechem

Ondernemer: Walter Kluit

Walter Kluit Bedrijf: Cérélia Nederland

Cérélia Nederland Leestip: Het happy 2050 scenario van Babette Porcelijn

Hij draait al aardig wat jaren mee in de voedingsindustrie. Toch heeft Kluit nog nooit zo'n makkelijke introductie van een nieuw product meegemaakt. Supermarkten staan te springen om de kant-en-klare pannenkoeken van haverdrank. Nu de consument nog.

Waarom heb je het boek van Porcelijn gekozen als gouden leestip?

"Het boek is de opvolger van De verborgen impact, dat gaat over de onzichtbare gevolgen van ons consumptiepatroon. Als iedereen op de wereld zo zou leven als wij in het Westen, zouden er vier planeten nodig zijn. We moeten veel zuiniger omgaan met natuurlijke hulpbronnen en die eerlijker verdelen over de mensen op aarde. In Het happy 2050 scenario staan allerlei tips hoe we dat kunnen doen."

Wat betekent het boek voor jouw bedrijfsvoering?

"Tijdens het lezen realiseerde ik me steeds meer dat we niet zo kunnen doorgaan. De milieu-impact van onze pannenkoeken en poffertjes wordt voor 60 procent bepaald door de ingrediënten die we gebruiken. De helft daarvan komt voor de rekening van koemelk. Door koemelk te vervangen door een plantaardig alternatief maak je een groot verschil."

In het begin stond zo'n 80 procent van de medewerkers sceptisch tegenover het idee, nu nog ongeveer 10 procent.

Pannenkoeken zonder melk, is dat niet vloeken in de kerk?

"Toen ik het voor het eerst opperde, dachten mensen dat ik gek was geworden. Daarom heb ik het management, en later ook de medewerkers, dit boek gegeven. Het is toegankelijk, met heldere teksten en infographics. Mede daardoor ontstond er meer draagvlak voor mijn voorstel."

Hoe krijg je mensen mee in zo'n rigoureuze verandering?

"De auteur laat zien dat verandering ook leuk en aantrekkelijk kan zijn. De haverdrank-pannenkoek was een grote uitdaging. Het research and development-team werd heel enthousiast van de opdracht om hem minstens even lekker te maken als een 'gewone' pannenkoek."

"De technische staf heeft een nieuwe installatie gebouwd om zelf haverdrank te maken. Het marketingteam kreeg de opdracht een totaal nieuw product in de markt te zetten. En het productieteam is bevlogen en trots om er de lekkerste pannenkoeken van te maken."

Er was niemand die het een slecht idee vond?

"In het begin stond zo'n 80 procent van de medewerkers sceptisch tegenover het idee, nu schat ik nog ongeveer 10 procent. Er zullen altijd mensen zijn die het niet interessant of relevant vinden, dat is ook niet erg. Het leuke is wel dat het onderwerp leeft. We zijn nu bezig met een alternatief voor ei. En gesprekken tijdens de lunchpauze gaan wel eens over hoeveel vlees mensen nog eten."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Sowieso aan al mijn collega-ondernemers in de voedingsindustrie. Er is een grote omslag nodig in hoe we omgaan met ingrediënten en grondstoffen. Verder is het interessant voor iedereen: consumenten én ondernemers. Het boek laat zien hoe je op een positieve manier impact kunt hebben."

