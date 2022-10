Amber maakt sieraden om ongeboren kinderen te herdenken

Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: het bedrijf van ervaringsdeskundige Amber maakt producten die helpen bij de rouwverwerking na een miskraam.

Door Sanne Wolters

Wat: Memore, producten ontworpen als eerbetoon aan een ongeboren baby

Memore, producten ontworpen als eerbetoon aan een ongeboren baby Bedenker: Amber van Leeuwen

Amber van Leeuwen Sinds: 2020

Hoe ben je op het idee gekomen?

"In 2020 kreeg ik een miskraam. Het duurde sowieso lang voor ik zwanger was en na elf weken kregen we te horen dat het hartje niet meer klopte. Ik was daar toen erg open over en kreeg veel steun. Wat me ook opviel, is dat zo veel vrouwen hetzelfde hadden meegemaakt. Uiteindelijk krijgt een op de tien vrouwen een miskraam, maar er zijn ook veel stilgeboortes in Nederland en vrouwen die abortus plegen. Daar wordt nog te weinig over gepraat."

"Ik vind dat we alle ongeboren kinderen niet moeten vergeten. Daar had ik zelf ook behoefte aan. Na mijn miskraam wilde ik niet zomaar doorgaan met mijn leven. Ik wilde een herinnering aan mijn ongeboren kindje. Het leek me mooi om iets te hebben dat ik bij me kon dragen: een herinneringsketting. Toen heb ik een bevriende sieradenmaakster gevraagd om mee te denken."

Het rouwproces om een ongeboren kindje is nu nog zo donker en zwaar. Ik wilde het licht en liefdevol houden.

Hoe ging het toen verder?

"Ik wilde eerst alleen voor mezelf een ketting laten maken, maar ik merkte al snel dat het idee meer mensen aansprak. Het rouwproces om een ongeboren kindje is nu nog zo donker en zwaar. Ik wilde het licht en liefdevol houden. Die behoefte bleken veel vrouwen te hebben."

"Het was eigenlijk nooit mijn idee om er een bedrijf omheen te bouwen. Maar je start met iets waarvan je vindt dat het er moet komen, vervolgens wordt het goed opgepakt en start je een bedrijf. Naast sieraden verkopen we nu ook kaarsen en verzorgingsproducten voor het lichaam. Als vriend of vriendin kun je zo laten weten dat je aan iemand denkt."

Ben je onderweg nog obstakels tegengekomen?

"Ik heb mezelf wel de vraag gesteld hoe ik zuiver kan houden wat ik doe. Je wil mensen helpen, maar je wil natuurlijk ook geld verdienen met je bedrijf. De winst die ik maak stop ik direct terug in het bedrijf, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken."

"Wat ook best een dilemma is: ik wil het gesprek over ongeboren kinderen opengooien, maar tegelijkertijd de vrouwen die zwanger zijn of zwanger willen worden niet bang maken voor het feit dat het ook mis kan gaan. We moeten realistisch blijven, want het kan gebeuren. Maar als merk hoef je hier niet mee te adverteren. Daarom focussen we ons in onze advertenties vooral op de omgeving: 'Ken jij iemand die een kindje heeft verloren?' Op die manier voelen moeders zich meer gehoord."

Je hebt al ervaring als ondernemer. Heeft dat je nog geholpen?

"Ik kon daardoor sneller stappen maken met Memore. Bij het opzetten van mijn eerste bedrijf heb ik veel moeten leren. Ook nu heb ik weer nieuwe lessen geleerd. De kwaliteit van de eerste samples van het sieraad was niet zoals ik had verwacht. Je wil dat alles meteen goed is, maar je bent toch afhankelijk van hoe anderen hun werk doen. Gelukkig ben ik iemand die altijd op zoek gaat naar een oplossing. We zijn toen gewoon opnieuw naar de tekentafel gegaan."

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

"Ik wil Memore groot maken in Nederland, maar ik heb ook andere ondernemingen én een gezin. Ik hoop dat ik dit bedrijf in de toekomst meer aandacht kan gaan geven. Zodat ik ervoor kan zorgen dat de focus nog meer op het openen van het gesprek over ongeboren kinderen kan komen te liggen."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen