Zo steun je als werkgever kersverse ouders op de werkvloer

Als mensen voor het eerst een kind krijgen, staat hun wereld op z'n kop. Dat kan ertoe leiden dat prioriteiten verschuiven en het houden van een goede werk-privébalans nóg belangrijker wordt. Zo kun je als werkgever de kersverse ouders op de werkvloer een handje helpen.

Bijna 670.000 werkende ouders met jonge kinderen hebben moeite met het combineren van werk en privé. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Een op de vier vrouwen gaat om die reden minder werken als ze moeder worden. Ook mannen willen graag minder werken als ze kinderen krijgen. Maar liefst 60 procent van de mannen heeft die wens.

Waarom is het zo moeilijk om kinderen en een succesvolle carrière te combineren? "Kinderen krijgen is een van de meest stressvolle gebeurtenissen in een mensenleven", zegt Linde Nieman, neuropsycholoog gespecialiseerd in gedragsverandering.

"Natuurlijk komen er veel positieve gevoelens los in die periode. Maar het is óók stressvol, omdat er heel veel verandert. En ons brein kan niet zo goed tegen verandering. Evolutionair gezien houden we van voorspelbaarheid, omdat dat onze overlevingskansen vergroot. Verandering kost daarom veel energie."

Gezinsvriendelijke opstelling maakt aantrekkelijker

Als werkgever kun je werknemers die net ouders zijn geworden ondersteunen. Als je je gezinsvriendelijk opstelt, kan dat helpen bij het aantrekken van personeel. (En andersom: als je je niet gezinsvriendelijk opstelt, vertrekken werknemers naar werkgevers die dat wél doen.)

Ook neemt de kans op verzuim van werknemers af - en dat kan een flinke kostenbesparing opleveren. De kans op verzuim en uitval neemt toe als de werkgever het ouderschap als privékwestie of gebrek aan ambitie beschouwd.

Andere verwachtingen van jezelf als werknemer

Wil een werkgever de kersverse ouder helpen, dan begint dat volgens Nieman met het besef dat prioriteiten verschuiven. "We hebben allemaal verwachtingen van onszelf op het werk en een idee van wat collega's mogen verwachten. Dat kan in één keer veranderen als er kinderen komen."

De ouder zelf moet daar vaak ook aan wennen. "Als werknemers bijvoorbeeld een uitdagende baan hebben waarbij ze af en toe overwerken of 's avonds thuis nog een belletje doen, kan het lastig voor hen zijn om te accepteren dat dit verandert. Ze moeten ineens andere verwachtingen gaan hebben van zichzelf als werknemer."

Veel mensen krijgen een kind en gaan op werk door alsof er niets is veranderd. Maar het is beter om de nieuwe situatie wel te bespreken.

Linde Nieman, neuropsycholoog

Ga daarover in gesprek met elkaar, adviseert Nieman. "Veel mensen krijgen een kind en gaan op werk door alsof er niets is veranderd. Maar het is beter om de nieuwe situatie wel te bespreken."

Het kan fijn zijn voor jonge ouders om (tijdelijk) wat minder of andere taken te hebben. Maar let als werkgever op dat je een gesprek daarover open ingaat, benadrukt de neuropsycholoog. "Vraag of de ander wat nodig heeft en of je ergens bij kunt helpen. Ga niet zelf bedenken dat iemand bepaalde taken maar moet overdragen of beter parttime kan gaan werken."

Als manager het goede voorbeeld geven

Als werkgever kun je jonge ouders helpen door open te staan voor flexibele werkuren, zegt Nieman. Geef werknemers bijvoorbeeld de ruimte om op tijd te stoppen zodat ze hun kind van de opvang kunnen halen.

Het management kan het goede voorbeeld geven door bijvoorbeeld op tijd naar huis te gaan en niet meer 's avonds te mailen. Nieman: "Sinds corona is thuiswerken ook veel normaler geworden. Er zijn bijna geen bedrijven meer waar mensen fulltime op kantoor zitten. Voor jonge ouders is dat een fijne verandering."

Dat prioriteiten verschuiven, betekent niet dat mensen altijd een stap terug moeten doen als ze kinderen krijgen. En als hun takenpakket wel wordt aangepast, hoeft dat natuurlijk ook niet voor altijd te zijn. "De eerste twee jaar na de komst van een kind zijn het ingrijpendst", stelt Nieman. "Daarna zijn mensen wat meer gewend aan hun nieuwe levensfase."

