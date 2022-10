De gouden leestip: 'Stel één vraag en houd je mond'

Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Lotte Vink, die samen met Kasper Brandi Petersen het mannenkledingmerk LABFRESH oprichtte.

Door Robin van Wechem

Ondernemer : Lotte Vink

: Lotte Vink Bedrijf: LABFRESH

LABFRESH Leestip: Een nieuwe aarde van Eckhart Tolle

Vink en Brandi Petersen maken zich al vijf jaar hard voor het maken van betere en duurzamere kleding door middel van technologie. De kledingindustrie behoort namelijk tot de vervuilendste industrieën ter wereld. Dat geldt al helemaal als goedkope kledingstukken van slechte kwaliteit na één of twee keer dragen in de vuilnisbak belanden.

Bij LABFRESH doen ze het anders. Door de textielvezels te bewerken met nieuwe technologie slijt de kleding minder snel en doe je er langer mee. Daarnaast blijven overhemden, T-shirts en broeken langer fris, zodat ze minder vaak in de was hoeven. Dat scheelt in gas-, energie- en watergebruik tijdens de levensduur van het product.

Waarom heb je het boek van Tolle als gouden leestip gekozen?

"Het heeft me vooral geholpen in het dagelijks leven. Ondernemerschap is redelijk stressvol: je moet rekeningen betalen, het team gelukkig houden en je wil groeien. Als je bewust leeft en de maalmolen van gedachten regelmatig opmerkt, kun je makkelijker in een staat van 'flow' komen. Daar ga je dan helemaal in op."

Wat is er mis met gedachten?

"We worden vaak geleefd door onze gedachten. We moeten dit doen en dat uitwerken. Het verleden kan gevoelens van verdriet of depressie oproepen en de toekomst juist gevoelens van angst en bezorgdheid. Als we continu bezig zijn met het verleden en de toekomst, haalt dat de kracht uit het huidige moment. Terwijl het heden juist het enige moment is waar je echt invloed op hebt."

Na verloop van tijd leer je herkennen wanneer gedachten niet productief zijn.

Lotte Vink

Hoe doe je dat, in het 'nu' zijn?

"Dat is een kwestie van veel oefenen. Het is een spier die je traint, net zoals je naar de sportschool gaat als je buikspieren wil. Na verloop van tijd leer je herkennen wanneer gedachten niet productief zijn. Je hebt nuttige en nutteloze gedachten en dat verschil voel je wel."

"Je kan prima nadenken over de vraag hoe je de volgende keer iets beter kunt doen. Dat levert acties of leermomenten op. Maar soms verzanden gedachten in een maalmolen en worden ze nutteloos. Naarmate je die maalmolen beter leert herkennen, kun je hem eerder loslaten."

Hoe pas je dat toe in jouw bedrijf?

"Als je niet helemaal in het nu bent, neem je dat bijvoorbeeld mee in een gesprek. Dat kan de kwaliteit van het gesprek verslechteren, omdat je niet meer open kunt luisteren. Ik ben een tijdje terug begonnen met een oefening: stel één vraag en houd je mond. Dan merk je pas hoe vaak je toch al een antwoord invult."

Wat is er verbeterd in jouw bedrijf door deze houding?

"Mijn medeoprichter en ik zijn bijvoorbeeld heel verschillend. Onze talenten vullen elkaar aan, maar botsen soms ook. Ik ben vooral bezig met de dagelijkse dingen en het nu, terwijl Kasper erg bezig is met de toekomst. Bij onze wekelijkse meetings heb ik daarom de leiding en bij onze maandelijkse meetings heeft hij de leiding. Dat werkt veel beter."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen