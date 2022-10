Zo word je een succesvol leerbedrijf: 'Ze leren dromen omzetten naar acties'

Nederland telt 250.000 erkende leerbedrijven. Dit zijn bedrijven waar mbo-studenten stage kunnen lopen om zo een vak in de praktijk te leren. Maar iemand de fijne kneepjes van het werk bijbrengen is niet per se makkelijk. Hoe doe je dat goed, hoe zorg je ervoor dat iemand het meeste uit zijn tijd bij jou haalt?

Door Sanne Wolters

Afgelopen mei werd autobedrijf Classic Mike uitgeroepen tot Praktijkopleider van het jaar 2022. Bij het bedrijf restaureert eigenaar Mike Kastrop - samen met een groep jongeren - klassieke auto's. Het zijn allemaal jongeren die moeite hebben met leren vanwege faalangst, dyslexie of ADHD.

Kastrop weet uit eigen ervaring hoe vervelend het is als je niet kunt mee komen op school. Zelf voelde hij zich door zijn dyslexie altijd onzeker. "Maar dankzij de fijne docenten kreeg ik weer vertrouwen in mezelf. Toen ik klaar was met school, wist ik dat ik andere jongeren dezelfde kans wilde geven, dus ben ik met een leerbedrijf gestart." Inmiddels is Kastrop al zo'n twintig jaar praktijkopleider.

De meeste jongeren vinden Classic Mike via Stagemarkt.nl, een platform waarop stageplaatsen bij erkende leerbedrijven staan. Volgens Kastrop zijn de meeste leerlingen ontzettend gemotiveerd om het vak van monteur te leren. En vinden ze hem soms ook op eigen initiatief. "Veel jongeren komen hier gewoon binnenlopen, omdat ze zo graag willen."

Deze jongeren willen serieus genomen worden.

Mike Kastrop

Laat de leerlingen echte werkzaamheden doen

Niet voor elk leerbedrijf is het zo eenvoudig om studenten te werven, zien ze bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), de organisatie die verantwoordelijk is voor de erkenning van leerbedrijven. "Jongeren vinden het mailen of bellen van een bedrijf vaak te eng. Solliciteren op traditionele wijze past dus niet altijd bij deze groep. Als bedrijf langsgaan op scholen werkt bijvoorbeeld veel beter."

Laat de studenten vervolgens ook een dagje meelopen. "Op deze manier zie je een heel andere kant van de student, dan wanneer diegene bij je komt solliciteren."

Vervolgens moet je goed nadenken over hoe je de leerling wil begeleiden. Alleen met tijd vrijmaken ben je er niet. Om een student zoveel mogelijk te kunnen bijbrengen moet je volgens SBB goed van tevoren uitzoeken welke vaardigheden ze onder de knie moeten krijgen om het diploma te halen. "Laat ze echte werkzaamheden doen, zoals een machine bedienen of klanten helpen. Deze jongeren willen serieus genomen worden."

Als een leerling geen motivatie lijkt te hebben, hoeft dit niet per se aan een gebrek aan interesse te liggen, ziet de woordvoerder van SBB. "Er kan dan van alles aan de hand zijn, problemen op school of thuis, of misschien valt de reis met het openbaar vervoer wel zwaar voor ze. Probeer de oorzaak van het probleem te achterhalen in een gesprek."

Iedereen in het bedrijf moet openstaan voor de leerling

Misschien nog wel het belangrijkste: er mogen ook fouten gemaakt worden. Dat is precies hoe Kastrop het aanpakt met zijn leerlingen. "We geven de jongeren heel veel ruimte om dingen niet perfect te doen. Daar leren ze van."

Volgens Kastrop groeien leerlingen écht door vertrouwen en waardering. "Dus vaak benoemen dat ze goed werk hebben geleverd. Dat doet zoveel met ze. Gelijkwaardigheid is ook belangrijk. Ook al werk je met een leerling of stagiair. Diegene is bent net zo belangrijk als de rest. We lopen allemaal in dezelfde overalls en maken geen onderscheid tussen ervaring."

De SBB sluit zich daar helemaal bij aan. "De jongere moet zich vanaf dag één medewerker voelen. Dus zorg er ook voor dat iedereen binnen het bedrijf open staat voor de leerling, niet alleen zijn of haar begeleider."

Jongeren bloeien echt op

De meeste leerlingen die bij Kastrop vandaan komen, nemen een berg zelfvertrouwen mee de toekomst in. "Vorige week zijn we met z'n allen naar een diploma-uitreiking geweest van iemand die niet kon aarden op school. Hij kwam stage lopen bij ons, heeft daarna hij zijn opleiding in één keer gehaald en leert nu door voor autotechnicus. Als je hem een half jaar geleden had gezien, had je dat echt niet gedacht."

De SBB ziet jongeren ook opbloeien. "Op het moment dat je je onderdeel voelt van een team en nieuwe dingen mag leren, word je trots op jezelf. De jongeren leren via de stages om hun dromen om te zetten naar acties. Dat is heel mooi om te zien."

