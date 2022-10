Dit kun je verwachten na een bedrijfsovername

In 2021 werden ruim zevenduizend bedrijven in Nederland overgenomen of gefuseerd, laten cijfers van statistiekbureau CBS zien. Een bedrijfsovername of -fusie zorgt vaak voor veel onrust onder het personeel. Behoudt iedereen zijn baan en wat gebeurt er met het salaris? Wat zegt de wet eigenlijk over de plichten van de werkgever in zo'n situatie?

Door Sanne Wolters

Aan een fusie of overname kunnen veel verschillende reden ten grondslag liggen, zegt arbeidsrechtadvocaat Daniëlle Pinedo van Baker McKenzie. "Sommige bedrijven willen door de fusie of overname hun marktaandeel vergroten of positie in de markt versterken. Bedrijf A heeft bijvoorbeeld een specialisatie nodig om te kunnen groeien. Deze hebben ze zelf niet in huis en daarom kopen ze bedrijf B op."

Wordt een bedrijf een-op-een overgenomen, dan schrijft de wet voor dat alle werknemers meegaan naar het nieuwe bedrijf. "Alle mensen die toegerekend worden aan de overgenomen onderneming gaan mee. De nieuwe werkgever kan niet zeggen: Piet presteert beter dan Jan, dus Jan wil ik niet hebben." Dit geldt overigens niet bij een faillissement, dan zijn er andere regels van kracht.

Mensen denken bij een overname al snel aan een reorganisatie. Dit zorgt voor onrust, maar dat is niet per se nodig.

Daniëlle Pinedo, arbeidsrechtadvocaat

Medewerkers hoeven dus niet (meteen) te vrezen voor hun baan. "Mensen denken bij een overname al snel aan een reorganisatie. Dit zorgt voor onrust, maar dat is niet per se nodig. De wet bevat verschillende regels ter bescherming van de positie van de werknemer." Ook blijven dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden en blijft het salaris onveranderd. "Wil de nieuwe werkgever toch wijzigingen doorvoeren in het arbeidsvoorwaardenpakket van de medewerkers? Dan heeft de nieuwe werkgever instemming nodig van deze mensen."

Bij een fusie of overname zijn werknemers ook wettelijk beschermd tegen ontslag, legt Pinedo uit. "Stel, je hebt door een overgang ineens twee mensen met dezelfde functie, dan behouden ze allebei hun baan. Volgens de wet geldt namelijk een verbod op ontslagen wegens een overgang van onderneming. Wil de werkgever toch overgaan tot ontslag, dan moet hij aantonen dat er zogenoemde economische, technische of organisatorische redenen zijn."

Werknemers mogen natuurlijk wel zelf weggaan, maar dan vervalt onder meer de transitievergoeding. Dit is een vergoeding die een werknemer krijgt als hij wordt ontslagen en bijvoorbeeld kan gebruiken om zich om te scholen of om een eigen bedrijf te starten.

Inlichten van de ondernemingsraad

Werkgevers moeten het personeel van tevoren informeren over de verkoop van het bedrijf. Pinedo legt uit dat er verschillende wettelijke consultatie- en informatieverplichtingen zijn. Die zijn afhankelijk van bijvoorbeeld de structuur van de fusie of overname, het aantal werknemers en of er een ondernemingsraad of medezeggenschapsraad is. Zo moeten ondernemingen met vijftig (of meer) medewerkers een ondernemingsraad hebben. Bedrijven met minder dan vijftig medewerkers hebben deze verplichting niet.

"Als de ondernemingsraad bestaat en moet worden ingelicht, dan heeft de raad ook een adviesrecht. Het bedrijf moet de raad om advies vragen, zodat die met een reactie kan komen namens het personeel."

Als er geen ondernemingsraad is, kan het volgens de arbeidsrechtadvocaat nog steeds verstandig zijn om het personeel te informeren. Pinedo: "Bijvoorbeeld om onrust te voorkomen of om te voorkomen dat werknemers op zoek gaan naar een andere baan. In tijden van grote krapte wil je niet dat mensen weglopen."

