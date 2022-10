De gouden leestip: 'Houd je niet bezig met dingen waar je geen invloed op hebt'

Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Merijn Biesterveld, die samen met Jan Princen Motopp, een opleidingsbureau voor statushouders, oprichtte.

Door Robin van Wechem

Ondernemer : Merijn Biesterveld

: Merijn Biesterveld Bedrijf: Motopp

Motopp Leestip: Vrij en onkwetsbaar: verzameld werk van Epictetus

Als afgestudeerde scholier wist Biesterveld niet goed wat hij wilde. Hij reisde een paar jaar, werkte in de horeca en kwam er nog steeds niet helemaal uit. Een brainstorm met een vriend bood uitkomst: Biesterveld wilde een bedrijf opzetten met een maatschappelijk doel. Een andere vriend werkte in Amsterdam met hoogopgeleide statushouders en zag dat die ondanks hun kwaliteiten en vaardigheden nauwelijks aan het werk kwamen.

Samen met Princen bedacht hij vervolgens een oplossing: een opleidingsbureau voor nieuwkomers. Zo slaan ze bij Motopp twee vliegen in één klap. Ze verminderen het grote tekort aan IT-ers én helpen statushouders aan een baan.

Waarom heb je het boek van Epictetus gekozen als gouden leestip?

"Medeoprichter Jan Princen heeft een enorme boekencollectie, van wel tienduizend boeken. Hij is erg belezen. Dat wilde ik ook, dus een paar jaar geleden spraken we elke zondag af om een boek te bespreken. We begonnen bij de geschiedenis van de filosofie, Grieken en Romeinen. Het boek van Epictetus heeft me enorm geïnspireerd."

Welke belangrijke les haal je uit het boek?

"Epictetus was een stoïcijn die geloofde dat je je alleen moet bezighouden met de dingen waar je invloed op hebt. Hij zei ook dat het geen zin heeft om je bezig te houden met dingen waar je toch geen invloed op hebt. Ik probeer me bijvoorbeeld niet druk te maken over de mening van anderen, maar ik houd me wel bezig met wat die mening eventueel kan beïnvloeden."

Het is een kans om iets te leren van een van de slimste mensen die ooit hebben geleefd.

Merijn Biesterveld

Geldt dat ook voor jouw bedrijf?

"We bieden een opleidingstraject voor nieuwkomers die gemotiveerd zijn en de IT in willen. In dat opleidingstraject zitten veel technische lessen waarin deelnemers leren programmeren. Ook geven we taal- en cultuurlessen ter voorbereiding op de Nederlandse werkcultuur. Wij bieden aan wat we belangrijk vinden, maar hebben geen invloed op wat anderen daarvan vinden."

Werkt jullie aanpak?

"Jazeker, we hebben in het eerste jaar ongeveer dertig mensen aan een baan geholpen en na 2,5 jaar staat de teller op tachtig. We bieden ze een training van drie maanden en de deelnemers krijgen allemaal een coach. Het is een pittig traject, maar daarna hebben de kandidaten wel uitzicht op een baan. Het eerste jaar in die baan werken ze officieel nog bij ons via detachering. Daarmee verdienen we de kosten van de opleiding terug. Alle winst vloeit nu nog direct terug in het bedrijf, maar we kunnen onszelf wel betalen."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Aan iedereen. Het is een kans om iets te leren van een van de slimste mensen die ooit hebben geleefd. Het zijn waardevolle levenslessen die na al die tijd nog steeds relevant zijn."

