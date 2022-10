De gouden leestip: 'Je moet fouten maken om te kunnen groeien'

Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Nochtli Peralta Alvarez, die fitnessapp My Best Shape oprichtte.

Door Robin van Wechem

Ondernemer : Nochtli Peralta Alvarez

: Nochtli Peralta Alvarez Bedrijf: My Best Shape

My Best Shape Leestip: Awaken the Giant Within: How to Take Immediate Control of Your Mental, Emotional, Physical and Financial Destiny! van Anthony Robbins

Na zes jaar bij de politie stapte de Mexicaans-Nederlandse Nochtli Peralta Alvarez over naar een carrière als personal trainer. Ze richtte zich direct op sociale media en had binnen een paar jaar een online community van miljoenen volgers op verschillende platforms. Sinds kort heeft ze ook een eigen app, waarin ze sport-, voedings- en leefstijladviezen combineert.

Waarom heb je het boek van Robbins gekozen als gouden leestip?

"Ik vind het interessant om te kijken wat je met zelfbewustzijn kunt veranderen in je leven. Hij schrijft bijvoorbeeld: 'Succes is het resultaat van een goed beoordelingsvermogen. Een goed beoordelingsvermogen is het resultaat van ervaring. En ervaring is vaak het resultaat van een slecht beoordelingsvermogen.' Dat vind ik het beste citaat van het boek."

Als je constant focust op onzekerheid en je eigen hoge standaarden, kom je nergens.

Nochtli Peralta Alvarez

Welke les zit daar voor jou in?

"Je moet fouten maken om te kunnen groeien, als mens en in je bedrijf. Dat vond ik lang heel moeilijk. Ik ben erg perfectionistisch en heb hoge standaarden, voor mezelf én anderen. Daardoor durfde ik nooit fouten te maken en stelde ik belangrijke beslissingen uit."

Welke beslissingen heb je uitgesteld?

"Bijvoorbeeld om de app te gaan maken. Ik was bang dat mensen daar wat van zouden vinden, want het is de zoveelste app en wat is er dan anders aan? Als je constant focust op onzekerheid en je eigen hoge standaarden, kom je nergens. Maar als je de knoop doorhakt en je gedrag verandert, verandert er opeens heel veel."

Is er nog een andere les die je uit het boek hebt gehaald?

"Dat mensen niet gedreven worden door de realiteit maar door hun perceptie van de realiteit. Hoe jij reageert op een situatie, creëert uiteindelijk de realiteit en hoe je in het leven staat. Dat is niet altijd de waarheid, maar zo zit het wel in je kop. Als je je daar bewust van wordt en dingen begint te veranderen, zet je een positieve spiraal in."

Je switchte van de politie naar het zelfstandig ondernemerschap, een groot verschil?

"Ik mis het politiewerk nu nog steeds wel eens. Het was mijn droombaan: actie, schakelen tussen verschillende situaties en het kunnen bijstaan van mensen. Toch kon ik er toen niet meer verder. De overtuigingen in de organisatie kwamen niet overeen met die van mij. Ik had het ook moeilijk met het vrij plotselinge overlijden van mijn moeder. Ik liet me omscholen tot personal trainer en ben van daaruit gaan ondernemen."

"Nu sta ik mensen online bij op het gebied van sporten en gezondheid. Er is zoveel informatie dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Met mijn bedrijf geef ik een leidraad. Voeding, sporten en mentale gezondheid hebben meer met elkaar te maken dan veel mensen denken."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen