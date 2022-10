Als zzp'er deels in loondienst? Houd hier rekening mee

Met de stijgende inflatie en en allerlei kosten die oplopen kunnen zzp'ers financieel in de knel komen. Een mogelijke oplossing is er (tijdelijk) werk in loondienst bij nemen. Waar moet je op letten als je die stap wil zetten?

Door Marlies Rothoff

Het aantal aantal zzp'ers dat in deeltijd werkt, groeit. Cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK) laten zien dat het aantal deeltijd zelfstandigen steeg van 300.702 in januari 2021 naar 324.517 na het derde kwartaal van 2022.

Dit kunnen volgens KVK-adviesmedewerker Willeke Leensma ondernemers zijn die naast hun werk in loondienst voor zichzelf beginnen, maar ook zzp'ers die hun inkomsten de afgelopen jaren zo zagen opdrogen dat ze weer deels in loondienst zijn gaan werken. "Dan kunnen ze in ieder geval hun vaste lasten weer betalen."

Of er nu - met de stijging van de inflatie en van gasprijzen - nog meer zzp'ers zijn die in loondienst gaan, durft Leensma niet te zeggen. Het is dus de vraag of de groei blijft doorzetten.

Zolang corona de wereld niet uit is, blijf ik deels in loondienst werken.

Gaby Ermstrang, freelance fotograaf

Minimaal 24 uur per week reserveren voor je onderneming

Zelfstandig ondernemers die er werk in loondienst bij willen nemen, moeten goed kijken hoeveel uren werk ze dan nog in de onderneming kunnen stoppen. Is dat minder dan 1.250 uur in een jaar, dan kan dat nadelige financiële gevolgen hebben.

Leensma: "Werk je minder dan 1.250 uur per jaar aan je onderneming? Dan heb je geen recht op ondernemerskortingen, zoals de zelfstandigenaftrek." Dit betekent dus dat je aan het eind van het jaar meer belasting zou moeten betalen.

Wie naast de onderneming in loondienst wil gaan, kan volgens accountant en belastingadviseur Frank van Schaik het beste kiezen voor maximaal twee dagen. Hierdoor houdt de ondernemer voldoende tijd over om aan de 1.250 uur te voldoen. "Daar heb je dan namelijk maar 24 uur in de week voor nodig."

Van Schaik ziet vaker dat ondernemers de 1.250 uur niet halen, wat leidt tot schrijnende situaties. "Ondernemers moeten soms 70 tot 80 procent van hun inkomsten afdragen aan de Belastingdienst."

Hij drukt ondernemers dus op het hart om de baan in loondienst vooral te zien als een aanvulling op het eigen bedrijf. "Zet voor jezelf goed op een rijtje wat je met deze vaste baan wil bereiken."

Deels in loondienst vanwege corona

Gaby Ermstrang is freelance fotograaf. Ze koos ervoor om daarnaast deels in loondienst te gaan werken. "Voordat corona toesloeg in 2020, had ik net mijn vader en stiefvader verloren. Hierom besloot ik twee maanden vrij te nemen, zodat ik de fotografie weer in de lente kon oppakken. In deze periode komen de meeste klussen."

In het voorjaar 2020 kwam echter alles stil te liggen. "Ik had geen werk en kon er niet op vertrouwen dat alles in september weer was opgelost."

Ermstrang besloot toen een aantal dagen per week te werken als administrateur. "Totdat ik weer inkomsten kon genereren uit mijn eigen bedrijf." Dat bleek ook nodig, want pas anno 2022 kon ze weer inkomsten generen met veel bruiloften. "Ook kan ik mijn fotografiecursussen weer door laten gaan voor grotere groepen."

Toch heeft ze haar baan in loondienst aangehouden. "Ik ben een alleenstaande moeder met een dochter van negen jaar en ik wil, ook in deze tijden van inflatie en stijgende gasprijzen, gewoon kunnen doen wat ik altijd deed. Ik wil leuke dagjes uit hebben met mijn dochter en met haar op vakantie kunnen."

Ermstrang houdt rekening met mogelijk nieuwe coronamaatregelen die haar werk als fotograaf kunnen beperken. "Ik blijf huiverig voor corona. Zolang dat de wereld niet uit is, blijf ik deels in loondienst werken. Met de stijgende besmettingen vrees ik ervoor dat alles deze winter weer dicht moet."

