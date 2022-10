Hier moet je op letten als je zaken wil doen in het buitenland

Voor bedrijven die in Nederland zijn uitgegroeid, biedt het buitenland kansen. Uitbreiden tot buiten de landsgrenzen kan ook risico's met zich meebrengen. Hier moet je volgens experts op letten als je zakendoet in het buitenland.

Volgens de laatste onderzoeken van CBS zijn er ruim 445.000 Nederlandse bedrijven internationaal actief. "Het wordt steeds normaler om over de grens zaken te doen", zegt buitenlandexpert Jacob van der Vis van de Kamer van Koophandel.

Toch laten veel werkgevers en ondernemers nog kansen liggen in het buitenland. "Veel mensen vinden het eng", zegt hij. "Je krijgt te maken met een andere cultuur, een andere ondernemersgeest, allerlei documenten die moeten worden ingevuld, fiscale en juridische verantwoordelijkheden, enzovoorts."

Het van origine Haagse webproject- en onlinemarketingbureau Webgrade is een van de bedrijven die de stap wel aandurfde. Volgens oprichter en creative director Daan Vischschraper was het een logische stap. "Onze developers bouwden al webshops, websites en andere CRM-systemen voor Nederlandse klanten. Als dan een groot beursgenoteerd bedrijf uit Californië geïnteresseerd is in je diensten (Massimo, red.), dan is dat ontzettend interessant."

Webgrade kreeg de opdracht om een website en webshop te bouwen voor de Nederlandse divisie van het bedrijf. Vischschraper: 'Wij konden het project niet alleen goedkoper uitvoeren dan Amerikaanse bedrijven, maar ook op een hoger niveau."

Betere concurrentiepositie door gedaalde eurokoers

Dat heeft te maken met een aantal ontwikkelingen. Ten eerste dat het economische beleid van de Amerikanen anders is dan de onze. "De EU en de Nederlandse overheid reageren trager op de torenhoge inflatie dan de VS", zegt Vischschraper. "De rente is daar eerder verhoogd dan hier. Dat maakt Nederland een stabielere markt om in te investeren."

De euro is momenteel ongeveer evenveel waard als de dollar. Slecht nieuws voor de Nederlandse toerist in de VS, maar goed nieuws voor het Nederlandse bedrijf dat producten en diensten aanbiedt op de Amerikaanse markt. Vischschraper: "Het is zo een stuk makkelijker concurreren."

Ervaringen delen met andere ondernemers

Als ondernemer je weg vinden in het buitenland vraagt wel enige inspanning, zegt Van der Vis. "Het is een zoektocht en een avontuur. Je moet je vaak bezighouden met voor jou onbekende vragen waarop antwoorden vaak moeilijk te vinden zijn, zoals het vinden van een betrouwbare leverancier."

Sommige buitenlandse bedrijven maken daar misbruik van. "Ze rekenen bijvoorbeeld te veel of brengen onopgemerkt extra kosten in rekening. Een goede voorbereiding is daarom essentieel."

Raadpleeg daarvoor de KVK en praat met andere ondernemers over de processen en ervaringen, raadt hij aan. "Informeer ook bij Nederlandse ambassades in het land. Mensen die daar al werken zijn vaak bereid om uit te leggen hoe het zit."

Amerikanen staan erg open voor andere ondernemers. Zolang je een goede pitch hebt, maakt het niet uit waar je vandaan komt.

Daan Vischschraper, oprichter Webgrade

Communiceren met negen uur tijdsverschil

Het ene land zal je voor grotere uitdagingen stellen dan het andere. In de VS vallen de cultuurverschillen met het Nederlandse bedrijfsleven nog mee, vindt Vischschraper. Wel is Nederland in vergelijking met de VS een relatief digitaal land. "Hier heeft iedereen een DigiD nodig om bijvoorbeeld te communiceren met de Belastingdienst. In de VS en andere landen ben je veel tijd kwijt aan belastingzaken omdat je fysiek naar de juiste loketten moet."

Let ook op praktische zaken als het tijdsverschil en wat je daarvoor mogelijk moet aanpassen in je huidige bedrijfsvoering. Vischschraper kreeg te maken met een tijdsverschil van negen uur. "Als het in Los Angeles negen uur 's ochtends is, is het hier zes uur 's avonds. Hoe richt je een werkdag efficiënt in als je werkt met collega's in andere tijdszones? Dat moet je uitvogelen."

Over zijn ervaringen in Amerika is hij positief. "Amerikanen staan heel open voor andere ondernemers. Zolang je een goede pitch hebt, maakt het niet uit waar je vandaan komt. De werkcultuur moet je wel liggen. In de VS wordt veel op afstand gewerkt, maar zakendoen gebeurt nog steeds face to face. In veel sectoren hebben ze geen 9-tot-5-mentaliteit. Als je dat soort dingen weet voor je erheen gaat, heb je een streepje voor."

