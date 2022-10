De gouden leestip: 'Je kan ook winstgevend zijn als je de planeet vooropstelt'

Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Wouter de Roy van Zuidewijn, die samen met Wiebe en Herman Poelmann outdoormerk Cortazu oprichtte.

Door Robin van Wechem

Ondernemer : Wouter de Roy van Zuidewijn

: Wouter de Roy van Zuidewijn Bedrijf: Cortazu

Cortazu Leestip: Let my people go surfing: The Education of a Reluctant Businessman van Yvon Chouinard

Het begon met een passie voor skiën en buiten zijn. Inmiddels heeft het Amsterdamse outdoormerk Cortazu een eigen winkel met kleding die op het snijvlak zit tussen sport en lifestyle.

Waarom heb je het boek van Chouinard gekozen als gouden leestip?

"Chouinard kwam onlangs in het nieuws omdat hij zijn outdoormerk Patagonia heeft weggegeven aan een beheerfonds dat (de gevolgen van) klimaatverandering tegengaat. Zijn boek gaat over de filosofie waarmee hij zijn bedrijf heeft opgericht en geleid. Veel bedrijven worden primair opgericht om geld te verdienen. Chouinard heeft met Patagonia laten zien dat een bedrijf ook winstgevend kan zijn als je mensen en de planeet vooropstelt."

Welke lessen heb je uit het boek gehaald?

"Dat het belangrijk is om na te denken over een goede balans tussen werk en privé, net als over de manier waarop je met de producenten omgaat. We produceren onze kleding zo ethisch mogelijk en laten voor elk verkocht product 100 vierkante meter land in Afrika vergroenen. En elk jaar kijken we hoe we onze producten kunnen verbeteren."

Als een product niet doet wat het belooft, is het sowieso niet duurzaam.

Wouter de Roy van Zuidewijn

Hoe kun je outdoorproducten verbeteren?

"We gebruiken bijvoorbeeld gerecycled petplastic in plaats van dons voor de voering van jassen. In 2019 hebben we een prijs gewonnen voor een stof van gerecycled nylon, die aan de buitenkant van jassen zit. Normaal wordt deze shell gemaakt van gerecycled polyester, maar met nylon konden we een nog hoger percentage gerecycled materiaal gebruiken. We zijn nu bezig met een stof van suikerriet, maar dat duurt nog wel even. Bij outdoorkleding is functionaliteit heel belangrijk. Als een product niet doet wat het belooft, is het sowieso niet duurzaam."

Wat doen jullie nog meer aan duurzaamheid?

"We zijn dit jaar een B Corp geworden, dat is een soort keurmerk voor bedrijven die mens en milieu vooropstellen in plaats van winst. Bij dat certificeringsproces is de hele bedrijfsvoering doorgelicht, van de manier waarop we onze toeleverketens hebben ingericht tot de manier waarop we met onze werknemers omgaan. In de zomer hebben we een actie georganiseerd, waarbij we 24 uur non-stop door Amsterdam hebben gewandeld om geld in te zamelen voor onze samenwerking met Just Diggit. Sinds de oprichting in 2017 hebben we meer dan 5 miljoen vierkante meter land vergroend."

Aan wie zou je dit boek aanraden?

"Aan alle ondernemers die willen bijdragen aan een betere wereld, maar eigenlijk aan iedereen. Het is een inspirerend boek van iemand die lang heeft nagedacht over hoe we beter met de planeet kunnen omgaan. Het leest als een avontuur van een buitensportfanaat die een bedrijf heeft opgericht dat inmiddels meer waard is dan 3 miljard dollar."

