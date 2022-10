Deze zussen maken verzorgingsproducten van groenten

Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: zussen Angela en Cathy bedachten huidverzorgingsproducten op basis van groenten.

Door Sanne Wolters

Wat: Food for Skin, duurzame en natuurlijke huidverzorging

Bedenkers: Angela en Cathy Ursem

Sinds: 2020

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?

Angela Ursem: "Het is eigenlijk allemaal vijf jaar geleden begonnen. Ik was bezig met duurzamere keuzes maken in mijn leven, vanwege mijn zorgen over de toekomst van onze planeet. Toen ik naar mijn verzorgingsproducten keek, schrok ik ervan hoeveel chemicaliën en microplastics er in sommige producten zaten. Ik vond het erg lastig om goede producten te vinden waar dat niet in zat."

"Toevallig was mijn zus Cathy, die schoonheidsspecialist is en een eigen salon had, bezig het met leren ontwikkelen van eigen recepturen voor huidverzorging. Ook zij vond het aanbod natuurlijke en duurzame verzorgingsproducten erg klein. Zo kwamen we op het idee om een eigen lijn op te zetten. Dat deden we eerst naast ons werk. In coronatijd kwam het besef dat we door moesten pakken, de planeet werd er niet beter op. Dus toen heb ik mijn baan bij Tony's Chocolonely opgezegd en heeft Cathy haar salon gesloten."

Was dat spannend?

"Niet per se. Ik ben iemand die makkelijk risico's neemt. Ik heb tien jaar lang interimwerk gedaan, dus ik ben wel gewend om van tijd tot tijd in het diepe te springen. Daarnaast was dit natuurlijk een risico waar ik goed over na had gedacht. Maar het is wel spannend als je salaris ineens wegvalt en je afscheid moet nemen van al je fijne collega's."

De producten zijn op basis van groenten. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?

"Veel groenten hebben een hoop goede eigenschappen. Tomaat bevat bijvoorbeeld veel antioxidanten en beschermt je huid tegen luchtvervuiling. Voor ons tomatenproduct werken we samen met een pastasauzenfabriek uit Italië. Die fabriek deed niets met de schilletjes en zaadjes van de tomaten. Een cosmeticafabrikant haalt die nu op en maakt daar ingrediënten van die wij voor onze producten gebruiken. Door reststromen te gebruiken maak je veel meer impact op het gebied van duurzaamheid."

Ondernemen gaat niet altijd over rozen. Welke obstakels kwamen jullie tegen?

"We hebben weleens een batch geleverd gekregen met producten die wel goed werkten, maar niet goed smeerbaar waren. Je kijkt dan of je ze alsnog kunt verkopen tegen andere voorwaarden, want we willen eigenlijk niets weggooien. En financieel hakt het er enorm in. Gelukkig geven de pieken genoeg energie om op dit soort momenten niet bij de pakken neer te gaan zitten. We krijgen zoveel mooie reacties op onze producten, daar worden we echt superblij van."

Hoe is het om dit samen met je zus te doen?

"Ik had van tevoren nooit gedacht dat ik een onderneming zou starten met mijn zus. We deden allebei ons eigen ding. Maar de combinatie van haar kennis van de huid en mijn kennis over hoe je een merk bouwt, is perfect. Je hoopt natuurlijk dat de fijne zussenrelatie door dit avontuur niet verstoord raakt. Maar we vullen elkaar zo goed aan, en als zussen weet je ook dat je elkaar niet zomaar in de steek laat."

Je niet moet wachten tot dingen perfect zijn.

Angela Ursem

Welke lessen heeft het ondernemerschap jou geleerd?

"De grootste les is toch wel dat je niet moet wachten tot dingen perfect zijn. Ik ben perfectionist, maar op een gegeven moment moet je gewoon starten. Daarom zijn we met kleine flesjes begonnen. Groeien doen we stap voor stap. Maar dat heb ik wel moeten leren. En je moet geduld hebben. Het is veel testen, verbeteren. Uiteindelijk ben je nooit klaar. Ik werk zestig uur per week aan Food for Skin, maar zou er makkelijk honderd uur aan kunnen besteden."

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

"Ons doel is bewijzen dat het wél kan, goede verzorgingsproducten maken die niet schadelijk zijn voor de planeet. Om meer bewustzijn te creëren bij consumenten werken we graag samen met andere natuurlijke merken. Ik zie ze niet als concurrenten, we hebben elkaar juist nodig.

Daarnaast willen we de komende tijd nog meer gaan inzetten op het vinden van ingrediënten uit reststromen. Nu komt 25 procent uit restproducten. Dat mag nog veel meer worden."

