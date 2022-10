Nieuwe maatregelen kabinet: dit betekent het voor ondernemers

Het kabinet heeft een pakket met een hoop nieuwe fiscale maatregelen aangekondigd. Ook voor ondernemers. Dit zijn wijzigingen die vaak direct effect hebben op zowel grote als kleine bedrijven. Softwarebedrijf en fiscaalexpert Nextens legt uit wat de grootste fiscale veranderingen gaan zijn.

Door Sanne Wolters

In het Belastingplan 2023 dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd, staan veel plannen die ondernemers direct gaan raken. Op een speciale Prinsjesdag-pagina heeft Kamer van Koophandel alle wijzigingen op een rij gezet.

De lijst met aangekondigde wijzigingen is een stuk langer dan die van vorig jaar, zegt een woordvoerder van Nextens, aanbieder van aangiftesoftware. "In 2021 hadden we te maken met een demissionair kabinet. Nu er een nieuw kabinet is, kunnen ze pas echt gas gaan geven."

Hij noemt het maatregelenpakket weinig ondernemersvriendelijk. "Het geld moet ergens vandaan komen, maar het is wel jammer dat de rekening bij het bedrijfsleven wordt neergelegd."

Maar wat verandert er dan precies voor ondernemers? Nextens geeft uitleg bij de opvallendste veranderingen.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een bedrag dat ondernemers van hun winst mogen aftrekken zodat ze minder belasting betalen. Maar dit bedrag gaat fors naar beneden, zegt de woordvoerder van Nextens. "De komende jaren wordt het bedrag behoorlijk afgebouwd. Nu is de zelfstandigenaftrek 6.310 euro en deze gaat in 2027 naar 900 euro."

Volgens Nextens zet het kabinet in op meer vaste contracten voor Nederlanders, omdat dit hun meer financiële zekerheid biedt. "Maar zo wordt ondernemen wel minder aantrekkelijk."

Bpm-vrijstelling bestelauto's

De ondernemersvrijstelling voor bestelauto's vervalt vanaf 1 januari 2025. Ondernemers moeten vanaf dan bpm (belasting op personenauto's en motorrijwielen) voor hun bestelauto gaan betalen.

"Voor de bakker of de slager die zijn producten rondbrengt in een bestelauto, gaat dit vies tegenvallen. Wat zij extra moeten betalen, kan oplopen tot 40 procent van de cataloguswaarde van de auto."

Ook wordt het bpm-tarief straks bepaald door de CO2-uitstoot van de bestelauto. Nu bepaalt de nettocatalogusprijs nog hoe hoog het bpm-tarief is.

De lengte van de eerste tariefschrijf wordt bijna gehalveerd van 395.000 euro naar 200.000 euro.

woordvoerder van Nextens

Verzwaring vennootschapsbelasting

Er verandert een hoop op het gebied van de vennootschapsbelasting, de belasting die een onderneming betaalt over de winst. De vennootschapsbelasting moet worden betaald door onder andere nv's en bv's.

"Dit is wat ons betreft de opvallende wijziging, want dit heeft voor heel veel bedrijven in Nederland grote gevolgen. De lengte van de eerste tariefschrijf wordt bijna gehalveerd van 395.000 euro naar 200.000 euro", aldus de woordvoerder van Nextens.

Hierdoor valt een kleiner deel van de winst uit je onderneming onder het lage tarief. "Daarnaast gaat de vennootschapsbelasting omhoog over de eerste schijf. Dat was 15 procent en gaat naar 19 procent. Uiteindelijk gaat deze wijziging de staatskas ongeveer 3 miljard euro extra opleveren."

Inkomstenbelasting

Directeur-grootaandeelhouders die meer dan 5 procent van de aandelen in een vennootschap bezitten, krijgen te maken met lastenverzwaring. Box 2 wordt namelijk vanaf 2024 opgedeeld in twee tarieven. Voor inkomsten tot 67.000 euro gaat een basistarief van 24,5 procent gelden. Voor de inkomsten daarboven een hoog tarief van 31 procent. Nu is dat nog 26,9 procent voor alle inkomsten.

"Deze maatregel wordt ingevoerd om te voorkomen dat grootaandeelhouders winst gaan oppotten. Het kabinet wil stimuleren dat zij hun geld uitgeven."

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Vanaf 1 januari 2023 stopt de verdere opbouw van de fiscale oudedagsreserve. "Dit is een potje dat ondernemers mochten maken van de winst voor hun oude dag. Ze reserveerden een deel van de winst zonder dat geld daadwerkelijk opzij te hoeven zetten. Over het gereserveerde bedrag hoeft nog geen belasting betaald te worden. Het geld wordt pas uitgekeerd als je bedrijf stopt."

Deze regeling wordt nu uitgefaseerd. "In de praktijk bleek dat deze regeling vaak werd gebruikt om geld binnen het bedrijf te houden en belastinguitstel te krijgen. Maar ik vind het jammer dat deze regeling stopt. Het voordeel was namelijk wel dat je geen geld hoefde weg te brengen naar een pensioenfonds en zo investeringen kon doen in je bedrijf."

Overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting gaat vanaf 1 januari 2023 omhoog. Ondernemers die een bedrijfspand willen kopen of willen beleggen in vastgoed, gaan hier veel last van hebben. "De overdrachtsbelasting gaat van 8 naar 10,4 procent. Dat zal de overheid meer dan een miljard euro opleveren", zegt Barkman.

Werkkostenregeling

Het is niet alleen maar kommer en kwel voor ondernemers. "Zo wordt het belastingvrije bedrag dat ondernemers aan extraatjes kunnen uitgeven voor het personeel verruimd."

Van een loonsom (het bedrag dat werknemers samen verdienen) tot 400.000 euro mag nu nog 1,7 procent belastingvrij worden uitgegeven aan extraatjes, straks wordt dat 1,92 procent. "Werkgevers hebben straks meer budget voor bijvoorbeeld kerstpakketten en bedrijfsuitjes."

Energieplafond

Ook wil het kabinet een tijdelijk prijsplafond voor energieprijzen gaan invoeren voor een deel van het mkb. Het Ondernemersplein legt uit dat er mogelijk ook een speciale subsidieregeling komt voor de energiekosten voor bedrijven die veel energie verbruiken voor het leveren van hun diensten of producten, zoals bakkers, tuincentra en sauna's.

Hoe dit er precies uit gaat zien en per wanneer het wordt ingevoerd is nog niet duidelijk, geeft de woordvoerder van Nextens aan. ,,Maar ik verwacht wel dat de verlichting voor bedrijven substantieel gaat zijn."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen