Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week geeft Johan van Marle, die maaltijdbezorger Uitgekookt oprichtte, een gouden kijktip.

Ondernemer: Johan van Marle

Johan van Marle Bedrijf: Uitgekookt

Uitgekookt Kijktip: Forks over Knives van Lee Fulkerson

Van de akker naar het bord, zo zou je de ontwikkeling van het familiebedrijf van Van Marle in tweehonderd jaar kunnen omschrijven. Zijn voorouders werkten op het land, zijn grootouders ventten groenten en fruit aan huis en zijn ouders hadden een winkel. Als zesde generatie heeft hij de aandacht verlegd naar kant-en-klaarmaaltijden. Maar dan niet de ongezonde exemplaren die je via afhaalservices of in de supermarkt kunt krijgen.

De maaltijden van Uitgekookt voldoen aan de Schijf van Vijf en worden dagelijks vers gemaakt. Door de maaltijden na het klaarmaken direct te koelen en luchtdicht te verpakken, hoeven er geen tot nauwelijks conserveermiddelen gebruikt te worden.

Waarom heb je de documentaire van Fulkerson gekozen als kijktip?

"Ik vind het typerend voor hoe we ook in Nederland met eten omgaan. Wij nemen de relatie tussen eten en gezondheid nauwelijks serieus. Als mensen morgen ergens last van krijgen, dan gaan ze overmorgen naar de dokter met de vraag naar een pil die hen de dag daarna van hun probleem afhelpt. Op termijn staat het medicijnkastje vol met pillen, terwijl er nog steeds kwaaltjes bij komen. Dat terwijl je ontzettend veel kunt doen met gezonder eten."

Waarom is gezond eten zo belangrijk?

"De juiste voedingsstoffen houden je gezond en kunnen je zelfs beter maken. Iemand in mijn nabije omgeving kampte al jarenlang met diabetes type 2. Toen hij een paar simpele dingen in zijn eetpatroon aanpaste, verdween zijn diabetes. We hebben in Nederland een enorm probleem met overgewicht. Dat komt doordat er zoveel slecht eten op de markt is; zwaar bewerkt, zoet, zout en vet. Grote producenten zijn alleen maar bezig met zo goedkoop mogelijk te produceren, ook als dat ongezonde producten oplevert."

Aan welke producten stoor jij je het meest?

"Het gebrek aan verse groenten in veel kant-en-klaarmaaltijden vind ik sowieso schrijnend, maar het zijn vooral de sauzen die echt veel beter moeten. Neem bijvoorbeeld maaltijdsalades. De meeste mensen denken dat die gezond zijn, maar de saus die erbij zit, stikt van zout, suiker en smaakstoffen. Dat geldt ook voor de horeca, die eveneens bij de grote bedrijven inkoopt. Zo zijn sauzen in een restaurant vaak alsnog gebaseerd op een goedkope en ongezonde basis. En de consument heeft vaak niet door dat hij, zelfs onder het mom van 'gezond', zwaar bewerkt eten binnenkrijgt."

Hoe doe jij het anders?

"Wij maken al onze sauzen zelf, vanaf de basis. Voor een pangangsaus gebruiken we bijvoorbeeld niet de omstreden smaakstof E621 (ook bekend als MSG of ve-tsin, red.), maar tomaten, sambal, knoflook, gember, ui en verse kruiden. Dat klinkt heel simpel en dat is het eigenlijk ook. Alleen doet niemand het."