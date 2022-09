Door hybride werken voelen medewerkers zich minder verbonden met hun werk, blijkt het uit het Nationaal Werkgeluk Onderzoek. Dit kan van invloed zijn op hun werkgeluk, want een belangrijke pijler daarvan is contact met collega's. Hoe zorg je er als werkgever voor dat je medewerkers happy zijn?

Het is de Week van het Werkgeluk. Een week waarin er aandacht wordt gevraagd voor meer werkgeluk en een positieve werkcultuur. Het is een initiatief van Fennande van der Meulen en Maartje Wolff van Happy Office.

"Deze week is een goede reminder. Na de zomervakantie hebben we allemaal goede voornemens over wat beter kan op het werk. Maar nu leven we allemaal weer in de waan van de dag", legt Wolff uit. "Dat is zonde, want er kan nog een boel verbeterd worden aan het werkgeluk van Nederland."

In samenwerking met Gelukkig Werken en MonitorGroep heeft Happy Office een enquête gedaan naar het werkgeluk onder veertienhonderd Nederlandse werkenden. Hieruit bleek dat werknemers het werkgeluk gemiddeld een 7,2 geven. Deze uitkomst is gelijk aan die van 2021. "Een van de opvallendste resultaten uit het onderzoek is dat mensen minder verbondenheid met het werk voelen. Dit is van een 7,3 naar een 7,0 gegaan", zegt Van der Meulen. "Dat is een flinke daling."

“Een gratis lunch of een tafeltennistafel vergroot het werkgeluk niet.” Maartje Wolff, werkgelukdeskundige

Geen 'one size fits all' oplossing

De verklaring voor deze daling kan verschillende oorzaken hebben, aldus Wolff en Van der Meulen. "We zijn hybride gaan werken", zegt Wolff. "Hierdoor hebben we minder contact met collega's en zitten meer in een eigen bubbel. Toen we dagelijks naar kantoor gingen was de verbondenheid met het werk makkelijker. Je maakte dezelfde dingen mee en kopieerde elkaars gedrag. Nu moet je als medewerker of leidinggevende bewust iets ondernemen om de verbondenheid te behouden."

Als een leidinggevende deze verbondenheid wil versterken, kan de oplossing niet gekopieerd worden van een ander bedrijf. Er is geen 'one size fits all' oplossing om de medewerkers zich weer verbonden te laten voelen. "Waar de ene medewerker heel gelukkig van wordt, kan een ander juist ongelukkig maken", zegt Van der Meulen. "Een gratis lunch of een tafeltennistafel helpt niet om het werkgeluk te vergroten. Van een gratis banaan is niemand gelukkig geworden. Mensen raken aan dat soort extra's gewend. Het wordt onderdeel van het meubilair."

Wat volgens Wolff wel effect heeft is een blijk van waardering en aandacht. "Een tennistafel kan ook bijdragen, maar daar moet je dan iets mee ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan een wedstrijd. Daarmee laat je geen waardering zien, maar kun je wel de verbondenheid tussen werknemers versterken. Ze maken samen iets mee en zien elkaar in een nieuwe situatie."

Werken doe je bij uitstek samen

Om de verbondenheid met het werk en daarmee het werkgeluk te vergroten, is het vooral belangrijk om zoveel mogelijk uit te proberen. "Soms lukt het en soms lukt het niet", zegt Wolff. Ze benadrukt dat de medewerkers bij deze experimenten betrokken moeten worden. "Vraag in de groep of persoonlijk wat ze nodig hebben. Laat medewerkers meedenken en leg niets op. Je kan als bedrijf alleen de voorwaarden scheppen. Uiteindelijk moeten de medewerkers zelf iets doen waar ze gelukkig van worden." Dat kan bijvoorbeeld met een dagelijkse lunchwandeling, een mogelijkheid om een opleiding te volgen of door samen met collega's activiteiten te ondernemen.

Hierbij moet het individu niet te veel benadrukt worden, waarschuwt Van der Meulen. "Werken is iets wat je bij uitstek samen doet. Soms moet een medewerker zijn eigen wensen op de achtergrond zetten om een collega te helpen. Stel: een nieuwe jonge collega wil de eerste weken graag op kantoor werken. Dat is goed voor de sociale contacten en dan is er sneller iemand aanwezig om vragen aan te stellen. Dan moet de collega die graag thuiswerkt deze wens even in de koelkast zetten. Het belang van het collectief is dan groter."

Als het gaat om werkgeluk en verbinding is het dus een kwestie van een evenwicht zoeken. "Geef hierin als manager het goede voorbeeld", zegt Wolff. "Roep niet alleen dat er meer verbinding met collega's en het werk moet komen. Laat door je gedrag zien dat je hier zelf ook aan werkt. Wees bijvoorbeeld aanwezig op kantoor, denk mee aan toekomstplannen en neem deel aan de activiteiten. Aan loze beloften heeft niemand iets."