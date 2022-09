Steeds meer bedrijven zien het belang van vitaliteitsregelingen in. Ze bieden sport op het werk aan of gezondere lunchopties. Oudere werknemers blijken van deze regelingen minder snel gebruik te maken dan jongere werknemers. Wat kan een werkgever daaraan doen?

Een sportles op het werk met snelle, intensieve oefeningen en tussendoor slechts dertig seconden rust. "Aan dit soort sportklasjes zie je dat veel vitaliteitsregelingen van bedrijven, voornamelijk gericht zijn op jongere werknemers", zegt Anne van der Put, een van de onderzoekers naar vitaliteitsregelingen en promovendus in de vakgroep Sociologie bij de Universiteit Utrecht.

Dat is een groot probleem volgens Van der Put. "Het is juist belangrijk dat oudere werknemers van boven de vijftig fit en gezond hun pensioen kunnen halen en ook die laatste jaren werken goed doorkomen."

Tijdens het opstellen van vitaliteitsregelingen wordt vaak minder gekeken naar de behoeftes van oudere werknemers, constateren de onderzoekers. Van der Put: "Daarbij moet gezegd worden dat iedere persoon anders is. De ene vijftigjarige gaat dolgraag mee hardlopen, terwijl de ander liever een yogaklasje volgt of gaat wandelen in de pauze." Ook het aanbod aan gezonde maaltijden slaat niet altijd goed aan bij een oudere doelgroep. "Ik denk dat deze generatie eerder zijn eigen broodtrommel meeneemt dan een lunch op het werk haalt."

Een stapje extra voor de baas

Volgens Van der Put moet iedereen bij vitaliteit op het werk worden betrokken. "Niet alleen om de gezondheid van de werknemers te verbeteren. Het heeft ook een positief effect op de productiviteit." Uit het onderzoek blijkt namelijk dat werknemers niet alleen energieker zijn als er aandacht wordt besteed aan vitaliteit, maar ook een stap extra willen zetten voor hun baas. De baas zet immers ook een stapje extra voor hen.

Volgens Sarah Detaille, associate lector bij de Hogeschool Arnhem/Nijmegen en gespecialiseerd in de toekomst van werk, is het belangrijk om niet alleen naar leeftijd te kijken maar ook naar de functie van de medewerker. "Het verschil tussen oud en jong hoeft niet groot te zijn. Uiteraard is het goed als oudere medewerkers meegenomen worden in de keuzes rond het vitaliteitsbeleid, maar eigenlijk wil je dat alle werknemers daar preventief mee bezig zijn. Dus voordat er klachten opspelen. Vooral in zware beroepen waar 'slijtage' eerder opspeelt bij de werknemers."

Detaille deed onderzoek naar vitaliteit onder vrachtwagenchauffeurs. Het viel haar op dat jongere chauffeurs makkelijker meededen aan de regelingen. "De oudere chauffeurs komen pas in actie als ze merken dat hun gezondheid of lichaam achteruitgaat."

Ga na de lunch samen wandelen

Volgens Detaille kan een werkgever al veel betekenen voor zijn werknemers door te vragen naar kleine veranderingen die de gezondheid verbeteren. "Vrachtwagenchauffeurs hebben een lastig beroep. Ze zitten de hele dag en eten waarschijnlijk vluchtig. Als ze thuis ook een ongezonde levensstijl hebben, gaan ze fysiek eerder achteruit. Werkgevers kunnen bijdragen aan een gezonde levensstijl door bijvoorbeeld vragen te stellen over hoeveel fruit men eet."

Zowel Detaille als Van der Put geeft aan dat het voor de oudere werknemer ook werkt om een voorbeeld of rolmodel te hebben. Van der Put: "Als ze iemand van hun eigen leeftijd zien sporten, gezond zien eten of zien wandelen tijdens de lunch, maakt dat al verschil. Ze zien iemand zoals zij, waardoor ze zich sneller aangesproken voelen."

"Deze leeftijdsgroep is ook minder gewend om ook op de werkvloer bezig te zijn met fit blijven", vult Detaille aan. "In hun jongere jaren werd daar nooit iets over gezegd. Het is dus niet alleen aan de werkgevers om te blijven communiceren, maar ook om juist deze oudere werknemers mee te nemen in de verschillende vitaliteitsregelingen."

Volgens Van der Put kan een werkgever al heel makkelijk aanpassingen maken in een bedrijf, waar iedereen baat bij heeft. "Samen lunchen bijvoorbeeld, of na de lunch een wandeling maken. Het zijn laagdrempelige opties die bij iedereen passen, zowel bij jonge als bij oude werknemers."