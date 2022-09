Of het nu gaat om een boerderij of een organisatie met honderden werknemers: het overnemen van een bedrijf is niet niets. In deze reeks vragen we (kersverse) opvolgers hoe het ze vergaat in hun nieuwe rol. Deze keer: Diena Halbertsma (58) is sinds maart directeur van het Diabetes Fonds.

Hoe ben je directeur geworden?

"Ik heb een hele weg afgelegd. In 2005 ben ik bij het Longfonds terechtgekomen, daar ben ik de laatste jaren directielid geweest. Van oorsprong ben ik bewegingswetenschapper."

"Gezond gedrag heeft altijd als een rode draad door mijn carrière gelopen. Het is absoluut niet zo dat ik er vroeger al van droomde om directeur te worden. Wat ik wel wilde, is echt het verschil maken in mijn werk en relevant zijn in het leven van mensen. Dus toen de kans voorbijkwam om directeur van het Diabetes Fonds te worden, heb ik die met beide handen aangegrepen."

"Ik vind dat als je ergens directeur van wordt, je het wel vanuit je hart moet doen. De missie van het Diabetes Fonds raakt me dan ook persoonlijk. Een neef van mij heeft diabetes type 1. Het is een ingrijpende ziekte, maar ik zie dat diabetes vaak door buitenstaanders flink wordt onderschat."

Kun je je voorbereiden op een rol als deze? Hoe pak je dat aan?

"De opgave is zo groot, alleen samen kun je het aan. Ik heb in de voorbereiding heel veel gelezen en veel mensen gesproken. Ik heb met alle medewerkers een kop thee gedronken en gevraagd waar ze tegenaan lopen, wat er goed gaat en wat er beter kan. Maar ik heb ook vrijwilligers, onderzoekers en bedrijven en partners waar we mee samenwerken gesproken."

Vind je het leuk om ergens in te duiken?

"Ja, absoluut. Ik moet wel zeggen: de materie is behoorlijk complex. Het aantal mensen met diabetes is groeiende. 1,2 miljoen mensen in Nederland hebben de ziekte, daar komen er wekelijks 1.000 bij. Er moet enorm veel gebeuren om die trend te stoppen. Dat lukt als je mensen samenbrengt en veel kennis uit onderzoek benut."

"Zo leer je welke verandering er precies nodig is om de doelen te behalen. Mensen worden continu verleid tot ongezonde keuzes. Daarom zijn we bijvoorbeeld bezig om een suikertaks voor elkaar te krijgen en willen we dat er een verbod komt op kindermarketing."

“Als we niet zeker weten of iets werkt, dan proberen we het gewoon uit.”

Wat voor directeur ben je?

"Dat zou je eigenlijk aan de medewerkers moeten vragen. Maar volgens mij ben ik heel open en toegankelijk. Ik zit nooit in een apart kantoor. Ook ben ik niet een directeur die zegt: 'Zo gaan we het doen.' Ik weet dat ik zelf niet alle wijsheid in pacht heb. Daarom zal ik eerder vragen hoe anderen het zien, hoe zij denken dat we het moeten aanpakken. Als we niet zeker weten of iets werkt, dan proberen we het gewoon uit."

Werkstress is bij veel bedrijven een groot probleem. Hoe is dat bij jullie?

"Het werk moet altijd passen binnen de beschikbare tijd. Er wordt bij ons keihard gewerkt. Ik moet mensen eerder afremmen dan aansporen om een tandje bij te zetten. Ik zeg altijd: 'Als het te veel wordt, klop dan bij me aan.' Ik vind dat je stressklachten altijd voor moet zijn."

Wat doe je in je vrije tijd?

"Ik breng graag tijd door met mijn gezin en vrienden. Daarnaast wandel en sport ik regelmatig. Een van mijn andere hobby's is sudoku's maken. Als je een ingewikkelde puzzel aan het oplossen bent, heeft je brein geen tijd om te piekeren. Je moet je denken af en toe uitzetten. Ik maak vaak een sudoku voor het slapengaan, daarna val ik als een blok in slaap."

"Ik lees ook graag inspirerende boeken. Dat hoeven niet per se managementboeken te zijn. Ik las laatst een prachtig literair boek, daar kan ik dan helemaal in verdwijnen."