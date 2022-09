Om energie te besparen kan een restaurant deze winter niet zomaar de verwarming op 15 graden zetten. Net zoals een bakker niet opeens minder broden kan gaan bakken. De hoge energierekening heeft een groot effect op ondernemers. Wat moet je doen als de energierekening bijna niet meer te betalen is?

Het wordt een zware winter, voorspelt budgetcoach Judith Bellés Knijnenburg van JudithBijdehand. "Er zullen nu meer bedrijven failliet gaan door de energiecrisis dan tijdens de coronacrisis." Veel ondernemers hebben geen financiële buffer meer, ziet ze. "Dat geld is door de lockdowns in de coronacrisis al opgegaan. Als ondernemers nu de energierekening niet meer kunnen betalen, dan moeten ze serieus overwegen om helemaal te stoppen."

Bellés Knijnenburg ziet dat enkele bedrijven al op het punt van faillissement staan. "Een shoarmazaak moest bijvoorbeeld voorheen 1500 euro betalen voor de energie. Dat is nu 5500 euro geworden. Dat zijn onbetaalbaar hoge kosten, vooral omdat ze niet doorberekend kunnen worden naar de klant. Als iemand bijvoorbeeld eerst 5 euro betaalde voor een broodje, gaat diegene nu niet opeens 10 euro betalen. Er is dus geen kant-en-klare oplossing voor deze energiecrisis."

Ondernemers lopen namelijk niet alleen tegen de energieproblemen aan als ze de verwarming aanzetten of ovens moeten laten branden. Bellés Knijnenburg: "Ook als je afhankelijk bent van koeling of diepvries kun je niet zomaar energie besparen. Ook deze machines moeten dag én nacht draaien. Daar is niet zomaar op te bezuinigen."

“Blijf energieleveranciers vergelijken. Ook in de huidige marktsituatie.” Rick Boenink, zakelijk energiespecialist

Bakkers lenen elkaars ovens

Toch laten ondernemers zich niet zomaar uit het veld slaan, stelt Bellés Knijnenburg. "Ik zie bijvoorbeeld initiatieven ontstaan waarbij bakkers elkaars oven lenen. Dan draait één oven de hele dag voor alle bakkers uit de buurt. Een dag later neemt een andere bakker deze toerbeurt over. Op deze manier besparen ze energie en dus flink wat kosten."

Wie geen mede-ondernemer in de buurt heeft, kan ook zelf actie ondernemen om de energiekosten te drukken. Rick Boenink, zakelijk energiespecialist bij energievergelijker Minder.nl zegt: "Zorg dat je energieleveranciers blijft vergelijken. Ook in de huidige marktsituatie, want het heeft nut. Er zijn momenteel veel verschillende variabele tarieven op de markt dus wellicht ben je ergens anders voordeliger uit."

Sluit een dynamisch energiecontract af

Boenink adviseert bijvoorbeeld om te kijken naar het dynamisch energietarief. Hierbij betaal je de inkoopprijs voor de energie plus een vaste opslag. "Je tarief beweegt mee met de prijsontwikkeling op de energiemarkt. Daalt de markt dan daalt je energietarief en andersom. Een voordeel is dat je ieder moment kunt opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Dus stel dat de energieprijzen dalen en je kunt een voordeliger energiecontract aanvragen, dan kun je hier direct gebruik van maken."

Een ander voordeel van een dynamisch energietarief is dat nieuwe klanten van energieleveranciers - die een variabel contract aanvragen - op dit moment een hoger tarief betalen dan bestaande klanten. "Daardoor zien wij nu regelmatig dat ondernemers voordeliger uit zijn met dynamische energietarieven. Maar dit is per situatie verschillend."

Verduurzamen met led en zonnepanelen

Om energie te besparen is het volgens Bellés Knijnenburg verstandig om kritisch te kijken naar wat echt nodig is. "Als kledingzaak kun je de verwarming prima op 19 graden zetten in plaats van 21 graden." Boenink adviseert ook om bijvoorbeeld te investeren in ledverlichting. "Met ledlampen verminder je het energieverbruik op je licht tot wel 80 procent. Je kan hier mogelijk ook subsidie voor krijgen, via de Energie-investeringsaftrek (EIA)."

Is dit een te grote investering dan kun je ook ledlampen huren. Ditzelfde geldt voor zonnepanelen. Boenink: "Het voordeel van zonnepanelen is dat je minder afhankelijk wordt van externe partijen. Toch kost het flink wat geld en er zijn flinke wachttijden vanwege materiaaltekort. Met huren gaat je energierekening direct omlaag, zonder dat je hierin hoeft te investeren."