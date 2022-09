Kun je dansend en zingend op een personeelsfeest staan als je in het dagelijks leven de leiding over een organisatie hebt? We vroegen drie directeuren hoe zij zich wel (en absoluut niet) presenteren op de dans- en werkvloer.

Onlangs zorgde een video met de Finse premier Sanna Marin voor ophef. Op de beelden staat een feestende, dansende en zingende Marin. Mag iemand met zo veel verantwoordelijkheden zich op zo'n manier laten zien, was de vraag in Finland en daarbuiten.

De rol van premier is niet helemaal te vergelijken met die van een directeur, zegt Edouard Leeuwenburg, die zelf directeur van sportaanbieder OneFit is. "De verantwoordelijkheden van Sanna Marin zijn veel groter dan die van mij. Maar het heeft wel interessante discussies opgeleverd bij ons in het bedrijf. Want moet je je eigenlijk anders gedragen als je veel verantwoordelijkheden hebt?"

Leeuwenburg deelt zijn kijk hierop, net als collega-directeuren Hans Canisius van IT-bedrijf USoft en Jan-Douwe Jilderda van IT-partner Conclusion MBS.

Ook een directeur kan zichzelf zijn

Directeur Jilderda zal zich op kantoor nooit anders voordoen dan hij is. "Thuis ben ik vader, maar op het werk heb ik het ook gewoon over mijn gezin. En over voetbal. Ik ben ook maar een mens. Als je de mens achter de collega leert kennen, kun je het ook eens over iets anders hebben dan werk en samen een grapje maken. Dat levert meer plezier op in het werk."

In een driedelig pak zal Jilderda ook nooit verschijnen. "Mensen zouden me dan niet eens herkennen, ik kleed me casual. Uiteindelijk wil ik tussen de mensen kunnen staan."

Leeuwenburg wil voorkomen dat mensen hem zien als iemand met macht. "Als je je allebei comfortabel voelt, kom je veel sneller tot een oplossing. Loop je rond in je stijve harnas, in een strak pak, dan krijg je een heel andere reactie van de ander. Ik wil benaderbaar zijn voor medewerkers. Ik wil dat ze zich open durven stellen."

Ook collega-directeur Canisius is "gewoon zichzelf" op de werkvloer. "Ik ben hier als medewerker binnengekomen en sta nog steeds tussen de mensen. Ik wil helemaal niet als de directeur worden gezien."

Afstand is onvermijdelijk

Toen Canisius net begon aan zijn functie als directeur, wist hij dat er voor anderen meer zou veranderen dan voor hemzelf. "Dat had een coach mij verteld en dat is echt zo. Ik was gewoon nog steeds mezelf. Maar anderen gingen opeens wel meer afstand tot mij ervaren."

Leeuwenburg herkent dat. "Hoe benaderbaar je je ook opstelt, er zal altijd iemand tussen zitten die mij spannend vindt. Als ik een afstand voel, probeer ik diegene op z'n gemak te stellen." Afstand kun je volgens Leeuwenburg ook wegnemen door regelmatig te vragen hoe iemand zijn werk ervaart en waar diegene tegenaan loopt.

Maar het is ook weer niet zo dat er totaal geen afstand moet zijn tussen werknemer en directeur, zegt Jilderda. "Het is niet de bedoeling dat je altijd one of the team bent, afstand is soms ook goed. Ik vind het heel leuk om in het salesteam mee te werken. Maar de coachende rol die ik heb als directeur is ook erg belangrijk, coachen kan alleen als je wat afstand houdt."

“Je zal me niet in de lampen zien hangen, maar ik zit op een borrel ook zeker niet aan de gemberthee.” Edouard Leeuwenburg, directeur OneFit

Meefeesten mag best

Is er een bedrijfsfeest, dan doe je gewoon mee als directeur, vindt Leeuwenburg. "Zorg er dan wel voor dat je een beetje kunt dansen. Ook ik doe gewoon mee. Je zal me niet in de lampen zien hangen, maar ik zit op een borrel of bedrijfsfeest ook zeker niet aan de gemberthee."

Want daar gaat het om: feesten op een verantwoorde manier. Jilderda: "Iedereen mag zich vermaken. Ook een directeur. Ik kan ook helemaal niet dansen, maar ik ben er wel altijd bij." Volgens Jilderda heb je binnen elk bedrijf medewerkers die soms een drankje te veel drinken. Maar als directeur ga je die grens niet over. "Ik blijf wel het gezicht van het bedrijf. Daardoor lig je toch wat meer onder een vergrootglas."

Canisius is van nature geen feestvierder. Maar ook hij vindt dat een directeur gewoon de dansvloer op mag. "Als je als directeur wel een gangmaker bent, vind ik dat je dat mag laten zien. Iedereen heeft recht op een goed feestje, maar je moet het wel verantwoord doen."