Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: Nils Paar en Gino Taselaar willen psychedelische truffels voor iedereen bereikbaar maken.

Wat: Microdose Pro, aanbieder van microdosing-abonnementen. Microdosing is het nemen van heel kleine hoeveelheden psychedelische middelen.

Nils Paar en Gino Taselaar Sinds: 2020

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?

Paar: "Voordat we met Microdose Pro begonnen, hadden Gino en ik allebei al een eigen onderneming. We kenden elkaar via een gemeenschappelijke klant en deden zelf al aan microdosing, omdat het ons meer focus gaf. We dachten dat andere ondernemers er ook wel baat bij konden hebben. Zo kwamen we op het idee om microdosing-abonnementen aan ondernemers te gaan verkopen. Toen de coronacrisis uitbrak hadden we ineens tijd om daar iets mee te gaan doen."

Taselaar: "Toen we op het idee kwamen voor Microdose Pro, bestonden er natuurlijk al aanbieders, maar die focusten op een andere doelgroep. Daar zagen wij kansen. We geloven er zelf echt in. Ik heb ADD (een concentratiestoornis, red.) en gebruikte vroeger ritalin, maar daar werd ik geen leuker mens van. Microdosing bleek wel te werken, zeker toen ik begon met ondernemen."

“Zolang wij verse truffels verkopen en geen fysieke winkel openen, doen we niets illegaals. Maar er zit nog wel een taboe op.” Gino Taselaar

Richten jullie je nog steeds alleen op ondernemers?

Taselaar: "Dat was inderdaad onze focus, maar gaandeweg kwamen we erachter dat veel verschillende groepen mensen iets aan microdosing kunnen hebben. Zo weten ook veel mensen met mentale problemen ons te vinden."

Paar: "We hadden in het begin niet verwacht dat we deze mensen konden helpen. Ik vond het erg interessant, maar ook spannend. We hebben aan onze expert, neuropsycholoog Djai Baaten gevraagd hoe we dit het beste konden aanpakken. Djai heeft ervaring in de verslaving en met microdosing."

Taselaar: "Maar we hebben onszelf überhaupt afgevraagd of we het wel aandurfden, mensen met mentale problemen verder helpen met microdosing. De mooie verhalen trokken ons over de streep. We kregen bijvoorbeeld een berichtje van iemand die zijn baan net had verloren en het niet meer zag zitten. Hij schreef dat hij ontzettend is geholpen met microdosing. Of thuiswerkers die zeggen er veel aan te hebben gehad tijdens corona."

Is het geen gevaarlijk product?

Taselaar: "Paddo's zijn verboden in Nederland, maar truffels niet. Zolang wij verse truffels verkopen en geen fysieke winkel openen, doen we niets illegaals. Maar er zit nog wel een taboe op. Al is het gebruik wel steeds normaler geworden."

Paar: "Mijn ouders doen het nu ook. Mensen uit zo veel verschillende leeftijdsgroepen en uit alle hoeken van Nederland doen aan microdosing."

Taselaar: "Veel mensen denken dat de werkzame stof, psilocybine, verslavend is, maar dat is dus niet zo. Wij raden wel aan om na een maand een stopmaand in te lassen. Het is juist de bedoeling dat je de lessen en goede gewoontes die je leert tijdens je microdosingperiode, ook meeneemt in de maanden dat je niet microdoseert."

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

Paar: "Vanaf het begin was het ons doel om richting de Verenigde Staten te gaan. Omdat we dachten dat de markt daar het verst was en zich het snelst zou ontwikkelen. Maar de Nederlandse markt heeft zich zo sterk ontwikkeld, hier liggen nog genoeg kansen."

Taselaar: "Het lijkt me het allergaafst om mensen vanaf het begin tot het eind te helpen bij hun doelen. Is je doel productiever te worden op je werk? Dan is microdosing een van de middelen. Ook bij die andere dingen willen we gaan helpen. Want hoe bouw je nou eigenlijk goede gewoontes op?"

Wat heeft het ondernemerschap jullie geleerd?

Paar: "Blijven geloven in waar je voor staat en daar voor blijven gaan. Er hebben investeerders bij ons aangeklopt die het totaal anders wilden doen. Maar je moet eigenlijk niet afwijken van je eigen ideeën."

Taselaar: "We hebben er allebei nog een ander bedrijf naast, voor het geld hoefden we het niet te doen. Dat helpt en biedt ruimte om te doen waarin je gelooft."