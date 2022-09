Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Ardi Seij, die tweedehands boekwinkel Boek2 oprichtte.

Ondernemer : Ardi Seij

: Ardi Seij Bedrijf: Boek2

Boek2 Leestip: Rijke pa, arme pa van Robert Kiyosaki

Vastgoed is niet direct het eerste wat bij je opkomt als je denkt aan een tweedehands boekenverkoper. Toch is Ardi Seij financieel onafhankelijk geworden door het verhuren van garageboxen. Tegelijkertijd koopt hij wekelijks grote partijen boeken op bij particulieren.

Waarom heb je het boek van Kiyosaki gekozen als gouden leestip?

"Het heeft me geholpen om financieel vrij te worden. Veel mensen in loondienst zijn niet financieel onafhankelijk, omdat hun uitgavenpatroon meegroeit met hun inkomsten. Als je echter een tijdje lage lasten hebt en geld in de tussentijd voor je laat werken, hoef je op termijn niet meer te werken."

“Ik wil kunnen doen wat ik leuk vind en me kunnen wijden aan dingen die ik belangrijk vind.” Ardi Seij

Wat maakt financiële onafhankelijkheid zo belangrijk?

"Ik wil kunnen doen wat ik leuk vind en me kunnen wijden aan dingen die ik belangrijk vind. Bij zowel mijn opvoedende als mijn biologische vader zag ik dat ze erg hard werkten, maar nauwelijks geld overhielden. Mijn opvoedende vader had een technische achtergrond en werkte in loondienst. Mijn biologische vader had een eigen boekenantiquariaat."

Heb je de zaak van jouw biologische vader overgenomen?

"Nee, ik begon mijn eigen bedrijf. Ik leerde mijn biologische vader pas op latere leeftijd kennen, toen ik een technische studie had afgerond en niet precies wist wat ik wilde. Een baan in loondienst was niets voor mij en ik werd direct gegrepen door zijn antiquariaat. Hij waarschuwde me wel dat er weinig geld met dit werk te verdienen was."

Het boekenvak is geen vetpot?

"Het is in ieder geval geen middel om volledig financieel onafhankelijk te worden. Toch loopt mijn bedrijf vanaf het begin best goed. Als een van de eersten verkocht ik boeken via internet. Dat was zo succesvol dat ik al snel een nieuw magazijn moest huren. In overleg met de huurbaas van het oude magazijn verhuurde ik dit - de resterende tijd van het contract - onder aan klanten. Met de opbrengsten kocht ik een garagebox om te verhuren."

"Een jaar later deed ik een 'bootcamp ondernemen' en daar werd dit boek van Kiyosaki aangeraden. Het deed me erg aan mijn eigen situatie denken. De vader van de auteur werkte erg hard zonder financieel vrij te zijn. De vader van een jeugdvriendje had een eigen zaak. De auteur ging in dienst bij de vader van zijn vriendje en leerde van alles over ondernemen en investeren. Het kernprincipe is dat je niet moet werken voor geld, maar geld voor je moet laten werken."

Hoe laat je geld voor je werken?

"Dat doe je onder andere door een open mindset te hebben. In plaats van te denken: hier hebben we geen geld voor, kun je ook vragen: hoe kunnen we een manier vinden om dit te betalen? Dan word je creatiever en zoek je naar oplossingen."

Aan wie zou je dit boek aanraden?

"Ik zou het aanraden aan alle ondernemers en zzp'ers en iedereen die twijfelt over zijn of haar werk. Het is waarschijnlijk minder geschikt voor mensen die hun werk echt heel leuk vinden. In essentie gaat het over vrijheid en risicomanagement, al moet je met investeringen natuurlijk wel een beetje geluk hebben."