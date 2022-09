Werken én een gezin draaiend houden. Het is voor werknemers soms lastig te combineren. De kans op een burn-out of uitval wegens ziekte wordt dan al snel groter. Hoe kun je dit als werkgever voorkomen?

Zowel mannen als vrouwen delen hun werkweek tegenwoordig anders in dan pakweg dertig jaar geleden. In de meeste gezinnen werken beide ouders. Dat betekent dat partners de zorgtaken onderling moeten verdelen.

Maar dat gaat nog niet overal goed. Volgens de emancipatiemonitor van het CBS en het Sociaal Cultureel Planbureau zijn vrouwen veel meer gaan werken maar niet minder gaan zorgen, terwijl mannen ietsje meer zijn gaan zorgen, maar niet minder zijn gaan werken.

Hoogleraar Inge van Nistelrooij, als zorgethica verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek, noemt het vinden van een evenwichtige werk-zorgbalans complex. "Mensen maken keuzes op basis van zorgverantwoordelijkheden. Zowel naar zichzelf als naar anderen", zegt ze. Die verantwoordelijkheden kunnen soms botsen. "Je wilt je eigen loopbaan vormgeven, maar je wilt er ook zijn voor je kinderen."

Een bepaalde mate van (zelf)opoffering

Die botsende verantwoordelijkheden vragen om een bepaalde mate van (zelf)opoffering, ook van werkgevers. Wat kun je doen om een gebalanceerde werk-zorgbalans voor medewerkers te stimuleren?

Voor werkgevers die daar moeite mee hebben, heeft WOMEN Inc. een vijfstappenplan ontwikkeld. Op haar website schrijft de organisatie hierover: 'Werkgevers die actief aan de slag gaan met de werk-zorgverdeling, kunnen divers talent aantrekken en behouden, en kunnen zich hiermee profileren als een goede en inclusieve werkgever.'

Het stappenplan 1. Ga in gesprek met werknemers over hun werk-zorgverdeling

2. Informeer medewerkers over de gevolgen van meer of minder werken, zowel financieel als praktisch.

3. Informeer werknemers over verlofregelingen

4. Ga aan de slag met inclusief werkgeverschap. Een inclusieve werkgever met oog voor verschillen is flexibel en zorgt voor flexibele werknemers.

5. Creëer bewustwording over stereotypen en (onbewuste) vooroordelen. Het beeld van de standaard werknemer is een man zonder zorgtaken. Als je gebaseerd op dat beeld voorzieningen en verlofregelingen instelt, dan sluit je een hoop mensen uit.

Voor werkgevers valt hier naast een goed imago ook andere winst te behalen. Het hebben van botsende werk- en zorgverantwoordelijkheden, kan voor stress zorgen. Dat kan weer tot verzuim leiden, en dat is nadelig voor zowel werkgever als -nemer.

Sturen op output

Daarom proberen veel organisaties medewerkers proactief de ruimte te geven. Zo ook verzekeringsmaatschappij a.s.r. 'Wij werken sinds 2012 tijd- en plaatsonafhankelijk', zegt woordvoerder Jordi van Baardewijk. "Dit houdt in dat onze medewerkers veel regie hebben over wanneer en waar ze werken. We sturen op output, niet op uren of aanwezigheid."

“Wekelijks meten we via een 'mood monitor' de stemming onder collega's.” Jordi van Baardewijk, verzekeringsmaatschappij a.s.r.

Een zelf in te delen werkweek, weliswaar in overleg met leidinggevende en collega's, helpt niet alleen om onbetaalde zorgtaken beter te combineren met betaalde werktaken, maar ook om klanten optimaal te bedienen en zo efficiënt mogelijk te werken.

Van Baardewijk: "Wekelijks meten we via een 'mood monitor' de stemming onder collega's. Dat doen we door ze drie stellingen voor te leggen op het gebied van vitaliteit, werkgeluk en productiviteit. De resultaten worden op teamniveau teruggekoppeld en besproken."

Praat er samen over

Soms geven deze metingen aanleiding tot interventies. "Als een collega bijvoorbeeld tijdelijk ook mantelzorgtaken op zich moet nemen, kijken we samen hoe we die het beste kunnen combineren met werk."

Tijdens de coronapandemie werd nog eens duidelijk hoe belangrijk een goede balans is. Van Baardewijk: "Toen de scholen gesloten waren, hebben we collega's met schoolgaande kinderen de gelegenheid gegeven om dagelijks enkele uren aan zorgtaken te besteden, zonder verlof op te nemen."

Hoewel ze het stappenplan niet een-op-een volgen, komen veel elementen terug in het beleid van a.s.r. "Zo kunnen medewerkers onder meer gebruikmaken van uitgebreid partnerverlof, gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof en verlof voor mantelzorg."

Ook vindt er jaarlijks op vrijwillige basis een uitgebreide vitaliteitsscan plaats. "In deze scan is veel aandacht voor de werk-privébalans", zegt Van Baardewijk. Bovendien voldoet de zorgverzekeraar aan de belangrijke eerste stap. "Managers worden gestimuleerd om voortdurend in gesprek te gaan met medewerkers over hun verantwoordelijkheden en hun fysieke en mentale gezondheid, op de werkvloer en daarbuiten."