Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat ze het meest heeft gebracht. Deze week Mirjam Slob, die begon met de eerste daktuin van Tilburg: MOES.

Ondernemer : Mirjam Slob

: Mirjam Slob Bedrijf: MOES

MOES Leestip: The Farm on the Roof: What Brooklyn Grange Taught Us About Entrepreneurship, Community, and Growing a Sustainable Business van Brooklyn Grange

Tijdens haar jeugd op een biologisch melkveebedrijf leerde Mirjam Slob hoe belangrijk het is om goed voor de natuur te zorgen. Maar toen ze in Tilburg ging studeren, merkte ze dat veel mensen dat niet zo vanzelfsprekend vonden.

Na haar studie vond ze alsnog een manier om de natuur naar de stad te halen. Geïnspireerd door daktuinen in Scandinavië besloot ze er één in Tilburg te gaan aanleggen. In de loop van volgend jaar begint Slob met de aanleg van MOES op het voormalige V&D-gebouw.

Waarom heb je het boek van Brooklyn Grange gekozen als gouden leestip?

"Dit collectief uit New York is erin geslaagd een openbaar toegankelijke daktuin op te richten die ook commercieel levensvatbaar is. Ze organiseren lezingen en workshops, verkopen lokale producten en hebben horeca. Zo zijn ze financieel onafhankelijk. Het boek gaf voor mij de doorslag om MOES op te richten. Ik had net mijn tweede studie afgerond en mijn agenda was leeg. Ik kon een baan zoeken of dit project aangaan. Ik heb voor het laatste gekozen."

Waarom moet er een daktuin komen in Tilburg?

"Daktuinen hebben allerlei voordelen. Ze houden water vast, koelen de omgeving en zijn een gedeeltelijke oplossing voor het ruimtegebrek in veel steden. Ze helpen bij klimaatadaptatie, het proces van aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering. De helft van de tuin wordt een moestuin, de andere helft een siertuin. Er komt een waterreservoir onder om water op te vangen bij stortbuien en dat als reserve aan te houden bij droogte."

Hoe ga je daar geld mee verdienen?

"Ik vind het belangrijk dat de daktuin openbaar toegankelijk is. Dat red je niet met de opbrengsten van de moestuin, vandaar dat er ook een horecazaak bij komt en ik rondleidingen en lezingen ga organiseren."

“Er lopen veel mensen met goede ideeën rond, maar lang niet iedereen voegt de daad bij het woord.” Mirjam Slob, oprichter MOES

"De financiering voor het niet-rendabele deel van het plan is bijna rond. Dat bestaat vooral uit subsidies en giften. Nu ben ik druk bezig met de financiering voor het commerciële deel, door investeerders te zoeken en een crowdfundingcampagne op te zetten."

Is het niet handiger om er een bedrijf én een stichting van te maken?

"Ik wil beide delen van het plan in één bedrijf houden. Dan kan ik het concept en de missie beter bewaken. Het bedrijf is trouwens een social enterprise, een maatschappelijke onderneming. Een social enterprise gebruikt de winst voor het maatschappelijke doel. Hoewel er nog geen officiële rechtsvorm in Nederland is, zijn er wel criteria voor maatschappelijke ondernemingen. Zo moeten ze onder andere de missie in de statuten hebben verankerd, transparant zijn over de besteding van het geld en matig zijn met de uitkering van dividend."

Wat is de belangrijkste les die je meeneemt uit het boek?

"Er lopen veel mensen met goede ideeën rond, maar lang niet iedereen voegt de daad bij het woord. Als je verandering in de wereld wil, moet je in beweging komen. Ook als dit project onverhoopt toch niet zou lukken, is de poging heel waardevol geweest."